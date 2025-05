ZDF-Moderatorin Dunja Hayali platzt der Kragen – „Landet beim Anwalt“

Es ist ein Phänomen, das längst zum Alltag vieler Prominenter geworden ist und dennoch nicht zur Normalität werden darf: Hass, Hetze und Drohungen in den sozialen Netzwerken. Was früher vereinzelt in anonymen Briefen landete, wird heute massenhaft digital verschickt. Auch ZDF-Moderatorin Dunja Hayali kennt dies nur zu gut.

Seit Jahren macht sie sich stark gegen Rassismus und Hetze und wird dafür regelmäßig angegriffen. Doch jetzt scheint eine Grenze überschritten: Die Journalistin veröffentlicht eine besonders drastische Nachricht und zeigt klare Kante.

Dunja Hayali zieht die Reißleine

Auf Instagram veröffentlichte Hayali jetzt einen Kommentar, der unter einem ihrer Beiträge gepostet wurde – und der es in sich hat. In dem Text wird ihr mit dem Tod gedroht. Eine abscheuliche Botschaft, die Hayali nicht still hinnehmen will.

Ihre Antwort ist deutlich: „Ich möchte nur noch einmal darauf hinweisen, dass das ein oder andere beim Anwalt landet. Nicht, dass Sie hinterher rumjammern.“

Hayali macht unmissverständlich klar: Das Internet ist kein rechtsfreier Raum: „Meinungsverschiedenheit, Meinungsvielfalt, andere Perspektiven sind willkommen. Bedrohungen, Beleidigungen, Unterstellungen, Gewaltfantasien, etc. dagegen nicht.“

Dunja Hayali: Es passiert immer wieder

Schon vor etwa einem Jahr sprach Dunja Hayali offen darüber, wie sehr sie der digitale Hass belastet und dass sie ihn künftig nicht mehr hinnehmen werde. Damals schrieb sie:

„Ich weiß nicht, was das bringen soll, außer Sie hoffen darauf, dass sich jemand ihrer Drohung annimmt… Zuvor werde ich versuchen, Sie zur Rechenschaft zu ziehen – nach den Regeln eines demokratischen Rechtsstaates.“

Dunja Hayali zählt zu den bekanntesten Journalistinnen im deutschen Fernsehen. Sie moderiert unter anderem das ZDF-„Morgenmagazin“ und setzt sich seit Jahren für Vielfalt, Toleranz und gegen Rassismus ein. Genau deshalb ist sie für viele ein Vorbild – und für andere Zielscheibe. Mit ihrer Reaktion sendet sie jetzt ein unmissverständliches Signal: Wer hetzt und droht, muss mit Konsequenzen rechnen.