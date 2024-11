ZDF-Star geht durch den Park – plötzlich wird sie von einem Mann angegriffen

Es ist der Albtraum jeder Frau, die gerne joggen oder spazieren geht. Was einem ZDF-Star nun am helllichten Tag im Park passiert ist, gleicht einem Horrorfilm und erinnert an das Schicksal der amerikanischen Joggerin Laken Riley. Die 22-Jährige wurde im Februar bei ihrer morgendlichen Laufrunde von einem Fremden ermordert.

Schauspielerin Lilli Hollunder konnte sich aus der Situation retten, der Schock sitzt jedoch tief. In einem Interview berichtet der Fernsehstar nun über die schrecklichen Minuten im Park.

ZDF-Star macht traumatisches Erlebnis

Der Angriff auf den ZDF-Star geschah ausgerechnet am internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Der „Notruf Hafenkante“-Star war in einem Hamburger Park unterwegs, das war um 12 Uhr mittags. Nachdem Lilli Hollunder einen Moment auf ihr Handy geschaut hatte, bemerkt sie einen Jogger in ihrer Nähe. Der Mann musterte den Körper der Schauspielerin von oben bis unten.

Und dann geschah es, Hollunder berichtet der „Bild“: „Er rannte in mich rein mit voller Absicht, hat noch so dumm gegrinst, meine Schulter tat heftig weh. Ich war total geschockt.“ Die Schauspielerin packte die Wut und sie verfolgte den Fremden. Mit ihrem Handy rief die 38-Jährige zeitgleich die Polizei. Doch als sie den Jogger einholte, kam es plötzlich noch schlimmer.

„Er packte mich und schubste mich weg! Schrie mich an: ‚Stell dich nicht in meinen Weg du Fo***‘.“ Daraufhin versteckte sich Lilli Hollunder und behielt den Täter im Blick, bis die Polizei eintraf. Diese schaffte es jedoch nicht den Mann festzunehmen, wie die Schauspielerin erklärt: „Der Peterwagen fuhr an ihm vorbei und zunächst wurde ich befragt, statt seine Personalien festzustellen. Das bekam er natürlich mit und konnte flüchten. Ich bin sehr, sehr enttäuscht, wie das ausgegangen ist.“

Lilli Hollunder sucht nach dem Täter

Aus Verzweiflung teilte Hollunder nun ein Foto des Täters auf ihrem Instagram-Profil. Sie hofft, dass der Mann auf diesen Weg gefunden werden kann. Die Schauspielerin bekräftigt: „Mann gegen Frau – das ist total ungleich. Es kann nicht sein, dass wir Frauen so etwas einstecken müssen und schweigend nach Hause gehen. So wird sich nie etwas ändern. Ich wollte das auf keinen Fall auf sich beruhen lassen.“ Das Erlebte hat Spuren bei dem Fernsehstar hinterlassen.

Besonders die Wut des ZDF-Stars ist in ihren Worten spürbar. Lilli Hollunder stellt fest: „Es ist so traurig, dass man als Frau tagsüber nicht allein durch den Park gehen kann.“ Mit ihrem Aufruf und dem Teilen des Täterfotos möchte die Schauspielerin zumindest für etwas mehr Gerechtigkeit sorgen.