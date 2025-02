Lindner jammert im ZDF-„Morgenmagazin“ – Hayali kontert eiskalt

Es wird immer enger für Christian Lindner und seine FDP vor der Bundestagswahl. Nach dem Ampel-Aus zittern die Liberalen um den Einzug in den neuen Bundestag. Genauso wie 2013 könnte die Partei aus dem Parlament fliegen. In allen Umfragen der aussagekräftigen Institute liegt die FDP bei 4 Prozent. Nun scheint Lindner auch den öffentlich-rechtlichen Sendern eine Mitschuld an der schlechten Ausgangslage seiner Partei geben zu wollen.

+++ Auch spannend: „Schlagabtausch“-Publikum klar parteiisch – ZDF räumt ein: Viele linke Studenten im Studio +++

Im ZDF-„Morgenmagazin“ stritt er am Freitag mit Moderatorin Dunja Hayali in einem konfrontativen Interview unter anderem über die Sendezeit für seine Partei.

Lindner meckert: „Runde der ganz Kleinen“

Die ZDF-Frau wollte von Lindner wissen, warum seine Partei konstant bei 4 Prozent in den Umfragen festhängt. „Alles, was Sie sagen, kommt ja offensichtlich bei Bürgern und Bürgerinnen nicht an“, so die Moderatorin.

Lindner wehrte sich: „Warten wir doch einmal ab!“ Dann ging er über zur Gegenoffensive über: „Zunächst mal habe ich ja ganz wenig Sendezeit im ZDF!“ Hayali protestierte direkt: „Naja, Sie waren gestern Abend auch zu Gast!“ Gemeint war die Sendung „Schlagabtausch“ mit den Vertreterinnen und Vertreter der kleineren Parteien im Bundestag, abseits der Kanzlerpartei SPD sowie der CDU.

Genau diese Zusammensetzung der Show aber störte Lindner offenbar. Er meckerte im „Morgenmagazin“ weiter: „Ja, bei der Runde der ganz Kleinen nach 22 Uhr…“ Jetzt konterte Hayali eiskalt: „Sie sind klein! Vier Prozent.“

ZDF-Moderatorin tadelt den FDP-Chef: „Ein bisschen unlauter“

Lindner beschwerte sich weiter darüber, dass seine FDP nicht in den großen Runden eingeladen werde, weil das ZDF eine „10-Prozent-Hürde“ habe. Hayali ließ das erneut nicht gelten und unterbrach ihn, da reagierte Lindner angefressen: „Sie wollen keine Antwort von mir zu Ende hören!“

Schließlich tadelte Hayali ihren Gast nochmal für dessen Vorwurf. Es sei „ein bisschen unlauter, um ehrlich zu sein“, dass Lindner es so darstelle, als ob die FDP zu wenig vorkomme in dem Sender. „Einspruch euer Ehren“, so Lindner. „Aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen.“

Weiterer Zoff der Liberalen mit dem ZDF

Auch die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung ärgert sich aktuell über das ZDF. Der Hintergrund ist, dass das Studiopublikum in der „Schlagabtausch“-Sendung ganz offensichtlich ziemlich parteiisch war. Es gab nur Applaus für die Vertreter der Grünen und Linkspartei. Auch für Lindner gab es keinerlei Unterstützung aus dem Publikum. Dann behauptete der Sender als Reaktion auf die Kritik, neben den Berliner Universitäten auch die liberale Naumann-Stiftung angeschrieben zu haben, um Gäste für die Sendung einzuladen.

Weitere Nachrichten für dich:

Doch das stimmt nicht. Wie die Stiftung am Freitag über X verbreitete, war das eine Falschdarstellung.. Das ZDF musste einräumen, dass die Stiftung nicht kontaktiert wurde, um Publikum für die Sendung zu gewinnen.