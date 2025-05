FDP-Parteitag: Plötzliches Comeback von Lindner? „Sag niemals nie“

Die FDP steht nach dem frustrierenden Abschneiden bei der Bundestagswahl vor einem Neuanfang. Der erste Schritt ist gemacht: Auf dem Parteitag (16. bis 18. Mai) wurde mit Christian Dürr ein neuer Chef der Liberalen gewählt. Er tritt die Nachfolge von Christian Lindner an – oder gibt es irgendwann ein Führungsduo?

Das Ende von Christian Lindner war unrühmlich. Erst wurde er von Altkanzler Scholz aus der Regierung geworfen, ehe er seine Parteikollegen vom generellen FDP-Rückzug überzeugte. Mit der Ankündigung der Neuwahl startete für den 46-Jährigen die Mission, seine Partei in die nächste Koalition zu bringen. Am liebsten mit der Union. Doch auch hieran scheiterte er.

FDP wählt Dürr zum Lindner-Nachfolger

Unter dem Strich standen 4,3 Prozent und der bisherige Parteichef verkündete unmittelbar nach Bekanntgabe des Ergebnisses seinen Rückzug. In den folgenden Wochen wurde es still um Lindner und die FDP. Nicht nur, weil die freien Demokraten in der außerparlamentarischen Bedeutungslosigkeit versunken sind, sondern auch, weil sie keine Führung hatten.

Zumindest der letztere Umstand hat sich jetzt geändert. Am Samstag (17. Mai) wählten die Delegierten auf dem Parteitag in Berlin Christian Dürr zum Lindner-Nachfolger. Dürr erhielt 505 der 614 Stimmen, einen Gegenkandidaten gab es allerdings nicht. Das Ziel ist klar: 2029 soll es für die FDP zurück in den Bundestag gehen.

„Ich möchte dieser Partei neue Ideen geben. Wir haben ein gutes Wertefundament und gleichzeitig will ich an uns einen höheren Anspruch haben, als andere Parteien an sich haben. (…) Die Ränder werden meiner Meinung nach stärker, weil die Mitte keinen Mut zur Reform hat. Diesen Mut muss die FDP aufbringen“, so Dürr nach seiner Wahl im Interview mit ntv.

Sein Vorgänger, der vor kurzem Vater geworden ist, hat seinen Rückzug auf dem Parteitag untermalt. Ein Comeback von Christian Lindner, der mit 46 Jahren im jungen Politikeralter ist, schließt Dürr jedoch nicht aus. „Im Leben soll man niemals nie sagen, aber das überlasse ich wirklich Christian Lindner. Wir sind gut befreundet und jetzt bin ich dran und habe meine Ideen“, so der neue Vorsitzende.