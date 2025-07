Formel 1: Red-Bull-Überraschung! Jos Verstappen verkündet es selbst

Seit Monaten bestimmen interne Querelen das Geschehen bei Red Bull. Während das Erfolgsteam der Formel 1 auf der Strecke immer mehr an Boden verloren hat, kam es abseits des Asphalts, hinter den Kulissen, immer wieder zu Streitigkeiten. Stets im Mittelpunkt: Teamchef Christian Horner und Jos Verstappen.

Der Vater von Max Verstappen und Horner hatten noch nie das allerbeste Verhältnis, in den letzten Monaten hat sich dies jedoch immer weiter zugespitzt. Zwischendurch stand gar der ganz große Knall im Raum. Umso überraschender sind die neuesten Aussagen des Ex-Formel-1-Piloten.

Formel 1: Machtkampf bei Red Bull beendet?

Red Bull ohne Verstappen? Dieses Szenario ist für die allermeisten Fans kaum denkbar. Beide Parteien bestimmen eine Erfolgsära. Und doch schien es im letzten Jahr so, als könne die gemeinsame Zeit bald enden. Auch, weil es im Team immer wieder großen Ärger gab und sich Verstappen und Horner mehr und mehr voneinander distanziert hatten.

Vor allem Jos Verstappen stand dem Briten sehr kritisch gegenüber – nicht zuletzt wegen der internen Untersuchung zu Beginn des letzten Jahres. Verstappen stellte sich nicht nur einmal auch öffentlich gegen Horner. Doch diese Zeiten sind vorbei, Verstappen bestätigte dies noch einmal in aller Deutlichkeit.

Er verriet am Rande des Großen Preises von Monaco gegenüber „De Telegraaf“, dass beide seit einiger Zeit und längerer Funkstille wieder im Gespräch sind. „Es muss gegenseitigen Respekt geben, und den gibt es“, erklärte Jos Verstappen.

Verstappen deutlich: „Werde mich nicht ändern“

Das Kriegsbeil zwischen den beiden Alphatieren scheint also – vorerst – beigelegt zu sein. „Es ist tatsächlich alles Mögliche passiert, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr“, so Verstappen. Und doch machte er deutlich: „Ich bin geradeheraus und sage, was ich denke. Das müssen sie einfach berücksichtigen. Ich werde mich nicht ändern. Nicht für irgendjemanden.“

Beste Freunde werden die beiden wohl nicht mehr. Das wissen sie wohl beide am besten. „Ich denke nicht, dass wir zusammen in den Urlaub fahren sollten“, scherzte Verstappen über sein Verhältnis zu Horner. Und doch scheint es bei dem Erfolgsteam der Formel 1 wieder ein wenig harmonischer zuzugehen.