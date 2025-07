Nach Comeback-Meldung von Xavier Naidoo – jetzt folgt der nächste Schlag

Eine Nachricht jagt die nächste! Am Montag (7. Juli) macht es Xavier Naidoo öffentlich: Nach sechs Jahren Pause startet der Soulsänger sein Comeback.

Geplant ist zur Winterzeit ein Konzert in der Kölner Lanxess Arena. Seit Montag können Fans bereits Tickets erwerben. Doch die sind innerhalb kürzester Zeit ausverkauft gewesen. Jetzt macht Xavier Naidoo erneut eine Ankündigung.

Xavier Naidoo: Nächster Schlag nach Konzert-Info

Eigentlich sollte der allgemeine Vorverkauf für die Konzerttickets in Köln erst am Dienstag (8. Juli) starten, doch da die Konzertkarten im Pre-Sale schon nach wenigen Minuten ausverkauft waren, entscheid sich das Team von Xavier Naidoo, den allgemeinen Vorverkauf vorzuziehen.

Und siehe da: Auch dieser war offenbar schnell ausverkauft, sodass Xavier Naidoo nun handelte. Auf Instagram teilt der Sänger am Montagnachmittag mit:

„Xavier Naidoo – Zusatzkonzert am 17.12.2025! Die Nachfrage war überwältigend – die Tickets für das Köln Konzert am 16.12.2025 waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Damit so viele Fans wie möglich Xavier live erleben können, wird es ein Zusatzkonzert am 17.12.2025 in der Lanxess Arena Köln geben.“

Xavier Naidoo steht also insagesamt für zwei Konzerte wieder auf der Bühne in Köln. Tickets für das Zusatzkonzert werden am Dienstag (8. Juli) ab 10 Uhr erhältlich sein. Seine Fans freuen sich bereits auf die Gigs. Eine hat eine große Bitte und schreibt unter den Beitrag: „Bitte mehr Konzerte.“ Ob es künftig noch weitere gibt, weiß aktuell wohl nur Xavier selbst.

In den vergangenen Jahren zog sich der Sänger weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück, nachdem er mit zahlreichen Aussagen für kontroverse Diskussionen sorgte und sogar von RTL als Juror in der DSDS-Jury ausgeschlossen wurde. Die Tatsache, dass seine Konzerttickets so gut verkauft werden, zeigt aber, dass viele seiner Fans noch immer hinter ihm stehen.