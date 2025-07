Comeback von Xavier Naidoo – Tickets haben ihren Preis

Nach langer Pause kehrt Xavier Naidoo (53) auf die Bühne zurück. Die Konzertagentur Live Nation kündigte sein Comeback in der Kölner Lanxess Arena an. Am 16. Dezember soll Naidoo sein erstes Konzert seit sechs Jahren geben. Der Titel des Events: „Bei meiner Seele“.

Auf Instagram verkündete Naidoo: „Xavier Naidoo live mit Band! Am 16.12.2025 spielt Xavier sein einziges Konzert des Jahres – mit all seinen großen Hits.“ Der Ticketvorverkauf startete am Montag (7. Juli) pünktlich um 10 Uhr. Über 12.000 Menschen befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits in der Warteschlange.

Xavier Naidoo: Fans müssen tief in die Tasche greifen

Naidoo wurde als Soulsänger und mit den Söhnen Mannheims bekannt. Sein Song „Dieser Weg“ begleitete die deutsche Nationalmannschaft 2006. Doch Kontroversen überschatteten seine Karriere. Naidoo fiel durch umstrittene Aussagen auf, die ihm Antisemitismus- und Rassismus-Vorwürfe einbrachten. Auch seine Nähe zu Verschwörungstheorien sorgte für Schlagzeilen.

+++ Nach sechs Jahren Pause – Xavier Naidoo feiert Bühnen-Comeback +++

2022 veröffentlichte er ein Video, in dem er seine früheren Aussagen bereute. Er sei in Verschwörungserzählungen verstrickt gewesen, sagte er. Seit seinem letzten großen Auftritt 2019 war es ruhig um ihn. Das soll sich jetzt ändern! Die Lanxess Arena bietet Platz für bis zu 20.000 Fans – eine Rückkehr im großen Stil. Die Preise für Xavier Naidoos Konzert liegen im durchschnittlichen bis leicht überdurchschnittlichen Bereich.

Stehplätze kosten zwischen 79,90 und 119,90 Euro, Sitzplätze zwischen 64,95 und 109,90 Euro. Deutlich teurer wird es bei den Platin-Tickets, die mit Preisen von 129,46 bis 249,44 Euro im oberen Segment liegen – vergleichbar mit Top-Acts wie Helene Fischer (40). VIP-Pakete sind darin allerdings nicht enthalten.

Wundern dürften die Ticketpreise nicht. Immerhin ist es Naidoos Comeback nach sechs Jahren, und seine Einnahmequellen waren zuletzt vermutlich begrenzt. TV-Auftritte und neue Songs blieben aus. DSDS war eine seiner letzten großen TV-Bühnen. Ob er weiterhin Tantiemen aus alten Hits erhält, ist unklar.