Abschied beim Parookaville – Star beendet Musikkarriere

Wer in den 90er-Jahren groß geworden ist, sollte sich noch daran erinnern, die Lieder von Blümchen auf und ab auf Kassette gehört zu haben – sei es Hits wie Herz an Herz oder Boomerang. Jedoch ist die Sängerin kein Relikt der Vergangenheit, sondern tritt seit 2019 wieder regelmäßig auf. Auf dem Parookaville heißt es jedoch endgültig von Blümchen Abschied nehmen, denn der Auftritt auf dem Festival ist Teil ihrer Abschiedstournee.

Mit gerade mal 15 Jahren war Blümchen, mit bürgerlichem Namen Jasmin Wagner, einer der großen Teenie-Stars der 90er. Fünf Jahre später, mit 20, beendete sie ihre Karriere als Blümchen. Damit war es jedoch nicht vorbei, denn seit 2019 ist sie wieder aktiv. Wagner erklärt: „Mein Ziel war, die Blümchen aus den 90ern mit heute zu verknüpfen, wieder relevant zu sein. Und das habe ich geschafft.“

Parookaville: Blümchen beendet mit 30. Jubiläum ihre Karriere

Und genau das hat sie geschafft, wie sie gegenüber der „Rheinischen Post“ äußert. Daher heißt es auch erneut Abschied nehmen, denn das „Märchen ist zu Ende erzählt“. Auf die Nachfrage, wann sie zu dem Entschluss kam, erklärt die Sängerin „Ich habe Anfang des Jahres gedacht: Wow, ich habe 30-jähriges Bühnenjubiläum, ich werde 45, das sind große Zahlen. Ich habe alles erlebt, was ich in dieser zweiten Blümchenphase erleben wollte.“

Jedoch wird das Ende von Blümchen noch mit einer großen Abschlusstour gefeiert. Ihr Auftritt auf dem Parookaville 2025 ist Teil davon. Sie tritt auf dem Festival am Samstag (19. Juli) auf und bringt dadurch noch einmal das Feeling und die Sounds der 90er-Jahre zurück auf das Festival in Weeze.

Der Auftritt ist auch nicht ihr erster auf dem Parookaville-Festival. Bereits im Jahr 2022 stand sie mit dem Rapper Finch auf der Bühne und hat das Lied „Herzalarm“ gespielt. Wagner erinnert sich: „Ich fand es unglaublich energetisch, wirklich toll. Du hast eine schöne Mischung aus kleineren und größeren Bühnen.“

„Auch wenn ich meine Karriere beenden werde, wird die Musik weiterleben“

Es gibt jedoch auch einen Grund, warum Blümchen überhaupt noch ein Comeback machen konnte. Seit mehreren Jahren liegen die 90er-Jahre nämlich voll im Trend, sei es in der Mode oder eben in der Musik. In einem Interview mit der „Rheinischen Post“ berichtet sie sogar, dass ihre „Lieder irgendwo gespielt werden, wo man sie nicht unbedingt vermutet hätte. Auf einem Punk-Festival zum Beispiel.“ Für Wagner bedeutet das Comeback der 90er-Jahre auch eines, wie sie erklärt: „Auch wenn ich meine Karriere als Blümchen im November beenden werde, wird die Musik weiterleben.“

Mit dem Ende ihrer zweiten Zeit als Blümchen hat Wagner jetzt mehr Zeit für andere Dinge im Leben. Vor drei Jahren ist sie nämlich das erste Mal Mutter geworden und sie erlebt „es als wunderschönes Geschenk, diese kleine Person zu begleiten“. Wagner erklärt: „Auch deswegen ist die Entscheidung, als Blümchen aufzuhören, leichtgefallen.“ Wer Blümchen noch ein letztes Mal auf der Bühne sehen will, hat auf dem Parookaville in Weeze noch einmal die Chance.