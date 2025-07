Nach Konzertansage von Xavier Naidoo – es folgt Warnung für Fans

Für viele Fans ist es das Konzert-Comeback des Jahres. Am Montag (7. Juli) machte Xavier Naidoo eine große Ankündigung. Der Sänger wird nach sechs Jahren Pause wieder auf der Bühne stehen.

Am 16. Dezember 2025 können Fans den Soulsänger in der Lanxess Arena in Köln sehen. Wegen der schnellen Ticketverkäufe gibt Xavier Naidoo einen Tag später noch ein Zusatzkonzert in der Arena.

Jetzt allerdings gibt es eine Warnung auf seinem Instagram-Account, auf die Konzert-Interessierte unbedingt achten sollten.

Erst Konzertansage von Xavier Naidoo – dann Warnung

Auch die Tickets für das Zusatzkonzert verkauften sich offenbar in rasanter Geschwindigkeit, wie Xavier Naidoo und sein Team auf Instagram mitteilen. Für den 53-Jährigen überwältigend: „Wir sind überwältigt! Danke, danke, danke!!!“, heißt es in einem Beitrag auf seinem Social-Media-Account.

Da seine beiden Gigs nun ausverkauft sind, hat der Sänger aber eine große Bitte und Warnung an seine Fans.

„Wir bitten Euch, keine überteuerten Tickets oder Tickets über Drittanbieter zu kaufen. Leider werden immer wieder gefälschte Tickets in Umlauf gebracht, die Euch keinen Zutritt zum Konzert ermöglichen. Der Ticketmaster Resale sowie der Eventim fanSALE werden zeitnah geöffnet. Hierüber habt Ihr die Chance, Tickets von anderen Fans zu einem fairen Preis zu erwerben.“

Ticketverkäufe öfter Betrugsmasche

Es kommt öfter vor, dass Fans Konzerttickets diverser Künstler über Drittanbieter kaufen, diese aber eigentlich nicht offiziell gültig und meistens überteuert sind.

Wer bisher ein Ticket auf regulärem Weg ergattern konnte, der kann sich freuen. Denn zu guter Letzt verspricht Xavier Naidoo noch: „Freut Euch auf das, was kommt. Wir haben alles Gute vor uns.“