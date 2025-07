Nach Musiala-Hiobsbotschaft – geht der FC Bayern München jetzt bei IHM All-IN?

Die Horror-Verletzung von Jamal Musiala trifft den FC Bayern enorm hart. Der Superstar hat sich im Klub-WM-Viertelfinale gegen PSG (0:2) einen Wadenbeinbruch und eine Sprunggelenkluxation zugezogen. Damit wird der wohl wichtigste Spieler der Bayern viele Monate fehlen.

Viele FCB-Fans fragen sich jetzt: Wie geht man mit dieser Hiobsbotschaft um? Werden die Klubverantwortlichen des FC Bayern jetzt auf dem Transfermarkt richtig aktiv? Neben den offensiven Außen könnte auch die Zehner-Postion in Angriff genommen werden. Ein möglicher Kandidat: Leipzigs Xavi.

Nimmt der FC Bayern Xavi erneut ins Visier?

Im vergangenen Sommer sah es lange so aus, als würde Xavi Simons nach einem Leihjahr bei RB fest zu den Bayern wechseln. Max Eberl und Co. hätten den Niederländer gerne an die Säbener Straße geholt. Doch der 22-Jährige entschied sich gegen den deutschen Rekordmeister und für einen festen Wechsel zu den Sachsen. Knapp 50 Millionen Euro bezahlte RB für die Dienste des Offensiv-Stars an Paris Saint-Germain.

Doch schon ein Jahr nach diesem Wechsel könnte der Niederländer weiterziehen – schließlich hat sich RB in der abgelaufenen nicht für das internationale Geschäft qualifiziert. Ein Spieler wie Xavi hat jedoch den Anspruch, regelmäßig international oder gar in der Königsklasse zu spielen. Kommt hier der FCB ins Spiel?

++ Verletzung von Jamal Musiala – Bayern macht Horror-Diagnose öffentlich ++

Denn die Bayern könnten ihm dies bekanntlich geben. Zudem könnte er die Lücke, die durch den Musiala-Ausfall entstanden ist, schließen. Er wäre der Unterschiedsspieler im offensiven Mittelfeld, könnte mit Harry Kane und Michael Olise für mächtig Wirbel sorgen.

Brauch der FCB zwei Kracher für die Offensive?

Allerdings könnten die Finanzen zum großen Problem werden. Denn RB wird wohl mehr als 60 oder gar 70 Millionen Euro für Xavi fordern. Da die Bayern-Bosse vorrangig nach einem neuen Flügelspieler Ausschau halten, dürfte es eng werden, zwei Hammer-Transfers für die Offensive umzusetzen.

Weitere News:

Bei dem deutschen Rekordmeister wird man sich nun die Frage nach den Prioritäten stellen müssen. Liegt diese auf den Flügeln, liegt diese im offensiven Mittelfeld? Denn Fakt ist: Derzeit sieht es auf beiden Positionen enorm mau aus.