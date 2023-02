„Wer wird Millionär?“: Irrer Zufall! Günther Jauch ist baff bei diesem Telefonjoker – „Ach ne!“

Bei „Wer wird Millionär?“ hat er das Zepter in der Hand – Günther Jauch ist seit der ersten Folge mit dabei und mit seinem Mitwirken in der RTL-Show ein echter Publikumsmagnet. Dabei gibt er nicht nur den Quizmaster, sondern oft auch den Verbündeten im Fragen-Dschungel.

Für die 32.000-Euro-Frage hat er am Montagabend (6. Februar) etwas ganz Besonderes im Programm und will von seiner Kandidatin wissen: „Kämen ‚Lug und Trug‘ mal mit Artikeln daher, so hieße es..?“ Alleine beantworten kann sie die Frage diesmal leider nicht. Und auch Günther Jauch hält sich bedeckt, zumindest so lange, bis er erfährt, dass der zur Hilfe geholte Telefonjoker eine alte Bekannte ist.

„Wer wird Millionär?“: Irrer Zufall, wer hier angerufen werden soll

Als Jauch von seiner Kandidatin darüber aufgeklärt wird, dass es sich bei der angerufenen Freundin um eine ehemalige „Wer wird Millionär?„-Kandidatin handelt, ist der Moderator baff. „Ach ne“, entfährt es ihm.

Als besagte Freundin dann den Hörer abnimmt, ist die Begeisterung über den prominenten Anrufer groß. Im Gegensatz zu Günther Jauch, hat Vroni Kiefer an ihren Auftritt noch gute Erinnerungen. Elf Jahre nach der ersten Folge von „Wer wird Millionär?“ saß Telefonjoker Vroni nämlich selbst auf dem Ratestuhl. Jetzt will sie sich mit einer Bemerkung über ihre Haarfarbe in Erinnerung rufen und sagt: „Vielleicht erinnern Sie sich an die grünen Haare.“

++ RTL muss sich entschuldigen: „Haben wir alles nicht gewollt“ ++

„Wer wird Millionär?“: Jauch zeigt sich begeistert

Die Chancen stehen gut, dass sich Jauch erinnert, doch der ist ganz offensichtlich planlos und sagt entschuldigend: „Sie glauben gar nicht, was ich alles schon hier sitzen hatte.“ Heute tragen würde die Ex-Kandidatin die Haarfarbe aber vermutlich nicht mehr, denn sie erklärt: Damals war die Farbe auch nur für ein Theaterstück im Haar.

Mehr News:

Wenn sich Jauch auch nicht an den 64.000-Euro-Gewinn von Vroni erinnern kann, kann er nach ihrer Antwort immerhin anerkennend sagen: „Ein erfolgreicher Telefonjoker, das haben wir auch nicht alle Tage.“ Denn die ehemalige RTL-Kandidatin liegt mit ihrer Antwort „A) der Lug und der Trug“ genau richtig.