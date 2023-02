RTL muss sich entschuldigen: „Haben wir alles nicht gewollt“

Diese Sequenz könnte dem ein oder anderen RTL-Zuschauer entgangen sein. Der Sender spricht eine öffentliche Entschuldigung aus, nachdem er sich das Leid einer Familie zunutze gemacht hat. Nach zahlreichen, teilweise verletzenden Witzen rudert man jetzt zurück.

Es ist längst kein Spaß mehr: Das Drama hinter den Kulissen der vergangenen Dschungelcamp-Staffel hält noch immer an. Während es im Camp schon genug Zündstoff gegeben hat, läuft der Fremdgeh-Skandal rund um Iris Klein und ihren Ehemann Peter weiter. In letzter Sekunde schummelt RTL eine Entschuldigung in seine Sendung.

RTL witzelt über Ehekrise von Peter und Iris Klein

Bei diesen Geschehnissen rückt selbst die Krönung der amtierenden Dschungelcamp-Gewinnerin Djamila Rowe in den Hintergrund. Die Ehe von Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein liegt in Scherben. Die 55-Jährige behauptet, dass ihr Mann Peter Klein sie nach 17 Jahren Ehe mit der Berliner Schauspielerin Yvonne Woelke betrogen habe. Bei Instagram macht Iris ihrem Ärger Luft und lässt die Öffentlichkeit an ihrem Leid teilhaben.

RTL stürzt sich sofort auf die Ehekrise, die sich zeitgleich zum Dschungelcamp abspielt, in dem Iris‘ Schwiegersohn Lucas Cordalis um den Sieg kämpft. Sowohl in der Hauptshow als auch der Livesendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach“ wird das Trennungsdrama analysiert und sich darüber amüsiert. Wenige Tage später landet Iris Klein im Krankenhaus. Der Wirbel um ihre Beziehung setzt ihr zu.

RTL-Moderator Jan Köppen entschuldigt sich im Live-TV bei Iris Klein

Da das Zerwürfnis immer weiter hochkocht, sich unbeteiligte Personen einmischen und die Sorge um Iris‘ Wohlergehen wächst, entschließt man sich bei RTL zu einer Wiedergutmachung. Im Finale am 29. Januar nutzt Moderator Jan Köppen die hohen Einschaltquoten, um sich bei der Mutter von Daniela Katzenberger zu entschuldigen.

Kurz nachdem Djamila Rowe zur Dschungelkönigin 2023 ernannt worden ist, wendet er sich zur Kamera und erklärt: „Sorry an Iris Klein, an der Stelle. Das haben wir alles nicht gewollt.“ Dass es sich bei dem ersten Ausraster auf Instagram um eine handfeste Beziehungskrise und keine Hirngespinste handelt, ist am Ende wohl auch RTL bewusst geworden.

Weitere News:

Die komplette Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ findest du online in der Mediathek von RTL+.