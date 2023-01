„Wer wird Millionär?“: Kandidatin verliert 48.000 Euro – dabei hätte sie die Antwort kennen MÜSSEN

Dieser Verlust schmerzt! Dabei hat sich Ulrike so tapfer bei ihrem „Wer wird Millionär?“-Auftritt geschlagen. Mit großem Mut und ohne viel drumherum zu reden, spielt sich die Post-Mitarbeiterin bis zur 64.000-Euro-Gewinnstufe hoch.

Ulrike ist auf dem direkten Weg zur Million, doch dann wird ihr ein dummer Fehler zum Verhängnis. Für die Frau aus Bad Waldsee (Baden-Württemberg) ist „Wer wird Millionär?“ sofort beendet. Besonders bitter: Ausgerechnet sie hätte die korrekte Antwort zur entscheidenden Frage besser kennen müssen als jeder andere.

„Wer wird Millionär?“-Kandidatin ist Inhalt der Frage – und versteht es nicht

Als Übergangskandidatin hat es Ulrike immerhin in gleich zwei „Wer wird Millionär?“-Folgen geschafft. Doch viel Zeit bleibt ihr am Montag (den 23. Januar) nicht, als sie wieder auf dem Ratestuhl sitzt. Sie startet an diesem Abend bei 32.000 Euro. 16.000 Euro hat sie bereits sicher. Die erste Frage beantwortet sie nur mit viel Glück richtig. „Auch ein blindes Huhn findet mal einen Eierlikör“, gratuliert ihr Günther Jauch daraufhin.

Doch schon bei der zweiten Frage verlässt Ulrike das Glück. Bei der 64.000-Euro-Frage sieht die Post-Mitarbeiterin den Wald vor lauter Bäumen nicht. Die Frage lautet: „Rund sieben Millionen Menschen in Deutschland haben eine sogenannte atypische …

A: Behausung

B: Beschäftigung

C: Begabung

D: Beziehung.“

Dass Ulrike selbst einer dieser sieben Millionen Menschen ist, ahnt sie zu diesem Zeitpunkt nicht. Denn: Korrekt ist Antwort B, was sie als Mini-Jobberin wissen müsste. Unter einer „atypischen Beschäftigung“ versteht man ein Arbeitsverhältnis, das nur in Teilzeit mit 20 oder weniger Stunden pro Woche ausgeführt wird.

Ulrike loggt jedoch Antwort C ein. Ein böser Patzer, durch den sie ganze 48.000 Euro verloren hat. Zum Glück wird sie auf der 16.000-Euro-Stufe aufgefangen und geht nicht komplett leer aus. Ärgerlich ist ihre Unachtsamkeit dennoch. „Ich dachte dadurch, dass Sie selbst dazugehören, hätten Sie es vielleicht irgendwie schon einmal gehört oder gelesen“, gibt Günther Jauch überrascht zu.

Neue Folgen von „Wer wird Millionär?“ laufen immer montags ab 20.15 Uhr bei RTL oder online in der Mediathek von RTL+.