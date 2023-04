„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume verspottet Promi-Kandidatin – es wird direkt persönlich

In der ARD-Quizsendung „Wer weiß denn sowas?“ geht es in der Regel darum, spielerisch unglaubliche Fakten in Erfahrung zu bringen. Gemeinsam mit ihren Promi-Gästen stellen sich Bernhard Hoëcker und Elton den kniffligen Fragen von Quizmaster Kai Pflaume.

Letzterer stichelt die beiden „Wer weiß denn sowas?“-Stars gerne mal an. In einer neuen Ausgabe der ARD-Sendung hat er es jedoch auf einen der Gäste abgesehen. Schauspielerin Esther Schweins wird öffentlich bloßgestellt.

„Wer weiß denn sowas?“-Moderator macht Witz über Namen – Elton haut noch drauf

Auf diesen Moment hat sich Kai Pflaume schon seit Wochen gefreut, da ist sich Bernhard Hoëcker sicher. Nachdem Elton und seine Teampartnerin Esther Schweins ihre erste Frage zum Thema Gesundheit richtig erraten haben, kann sich der „Wer weiß denn sowas?“-Moderator eine spitze Bemerkung nicht verkneifen: „Habt ihr nochmal Schweins gehabt.“

Während Esther selbst höflich mit dem Publikum mitkichert, konfrontiert Bernhard den ARD-Star direkt: „Komm, auf den wartest du doch schon, seit du weißt, wer hier zu Gast ist.“ Witze über Eigenschaften einer Person zu machen, für die sie nichts kann, kommen bekanntlich nicht so gut an. Elton hingegen legt nach und scherzt über den Nachnamen seiner „Wer weiß denn sowas?“-Kollegin: „Von mir aus kann es im Schweinsgalopp weitergehen!“

Bevor die Situation außer Kontrolle gerät, entschuldigt sich Kai Pflaume indirekt bei der Schauspielerin. „Ich glaube, das ist etwas, was uns eint“, sagt er in die Richtung der „RTL Samstag Nacht“-Schönheit. Schon sein Großvater, der ebenfalls den Namen Pflaume getragen hat, habe ihm geraten: „Geben Sie sich keine Mühe. Es gibt keinen Witz, der über diesen Namen noch nicht gemacht wurde.“ Esther Schweins scheint es mit Humor zu nehmen und lächelt den Fauxpas gekonnt weg.

Die komplette Ausgabe von „Wer weiß denn sowas?“ findest du nachträglich in der ARD-Mediathek.