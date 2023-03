„Wer weiß denn sowas?“: Eltons T-Shirt soll den entscheidenden Hinweis liefern – es geht ums „Babys machen“

Treue „Wer weiß denn sowas?“-Zuschauer haben es längst durchschaut: In der ARD-Quizshow tritt Elton stets in den Bandshirts seiner Lieblingsmusiker auf. Während Bernhard Hoëcker auf schlichte karierte Hemden setzt, verleiht der ehemalige „TV total“-Star seinem Musikgeschmack Ausdruck.

Ausgerechnet eines dieser T-Shirts soll seiner Teamkollegin Hazel Brugger in einer neuen Ausgabe von „Wer weiß denn sowas?“ zum Sieg verhelfen. Die Komikerin zählt 1 und 1 zusammen und glaubt, anhand von Eltons Kleidung die richtige Antwort herleiten zu können.

„Wer weiß denn sowas?“-Star Elton trägt Tourshirt, das gar keins ist

Ob The Cure, R.E.M., Pink Floyd, Foo Fighters oder Scooter – bei „Wer weiß denn sowas?“ bietet Elton seinen Lieblingsbands eine große Bühne. Jeden Tag tritt der Fernsehmoderator in einem neuen Bandshirt auf. Für die Folge von Dienstag (21. März) hat er sich für ein Shirt der Band Donots entschieden.

Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein klassisches Merchandise-Produkt der vergangenen Tour. Die Musiker haben im Jahr 2020 T-Shirts verkauft, auf denen zu lesen ist: „DONOTS – Keine Tour 2020.“ Da in diesem Jahr die Corona-Pandemie sämtliche Großveranstaltungen verhindert hatte, prangen auf der Rückseite sogenannte „Nicht-Tourdaten“, also Namen von Orten, in denen die Musiker leider nicht aufgetreten sind.

Bei „Wer weiß denn sowas?“ trägt Elton ausschließlich Bandshirts. Foto: Screenshot ARD

Was das mit „Wer weiß denn sowas?“ zu tun hat? Promi-Gast Hazel Brugger versucht anhand von Eltons T-Shirt eine Erklärung für folgende Thesen zu finden: „Im Jahr 2022 gab es in Dänemark …

A: erstmals seit 90 Jahren mehr unter 14-Jährige als über 65-Jährige.

B: lediglich 700Pkw-Neuzulassungen mit Benzinmotor.

C: keinen einzigen Banküberfall.“

Für die Kabarettistin ist sofort klar, es müssen die Auswirkungen der Corona-Jahre sein. Hazel tippt also auf Antwort A und erklärt: „Du hast ein T-Shirt an, das zeigt, dass 2020 eine Band nicht auf Tour war, und ich glaube, dass natürlich die Jahre 2020, 2021 demografisch interessant waren, weil die Leute viel Zeit hatten, Babys zu machen. Und da Babys oft unter 14 sind, finde ich A gar nicht so daneben.“ Ein guter Punkt, doch leider nicht ganz richtig.

Weitere News:

Zum Glück überlässt Hazel ihrem „Wer weiß denn sowas?“-Kollegen Elton das letzte Wort, der sich für Antwort C entscheidet und damit weitere 500 Euro für das Team-Konto gewinnt.

„Wer weiß denn sowas?“ wird werktags um 18 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Alle Folgen sind im Anschluss auch in der ARD-Mediathek abrufbar.