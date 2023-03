„Wer weiß denn sowas?“: Bernhard Hoëcker droht Elton – aus dieser Nummer kommt er nicht mehr raus

So privat erlebt man die „Wer weiß denn sowas?“-Stars Bernhard Hoëcker und Elton nur selten. Die Quiz-Kandidaten sind bekanntlich zu Späßen aufgelegt und scheuen sich nicht davor, den einen oder anderen derben Spruch in Richtung der Gegner zu machen. Nun uferte ein Seitenhieb der beiden jedoch etwas aus.

Dabei sollten Elton und seine „Wer weiß denn sowas?“-Kollegin Marianne Rosenberg nur eine Frage zum Thema Mietrecht beantworten. Ein Beispiel musste her und so verschwand die gesamte Crew auf eine wilde Hausparty – mit fatalen Konsequenzen.

„Wer weiß denn sowas?“-Party eskaliert – Bernhard Hoëcker lässt nicht locker

Das Ganze war selbstverständlich nur ein Gedankenspiel. Dennoch nahm sich Bernhard Hoëcker die Ereignisse sehr zu Herzen. Schließlich sollte es seine Wohnung sein, die mutwillig zerstört worden war. Aber fangen wir von vorne an. Elton und Schlagersängerin Marianne Rosenberg sollten am Donnerstag (23. März) folgendes Rätsel lösen: „Ein beim Auszug von Mieter und Vermieter unterschriebenes Übergabeprotokoll, in dem Mängel aufgelistet sind, … ?

A: verliert spätestens neun Monate nach Auszug seine Gültigkeit.

B: ist ein Eingeständnis des Mieters über Verursachung der Schäden.

C: enthält lediglich eine Zustandsbeschreibung.“

Während Marianne von Antwort B überzeugt war, hielt Elton Antwort C für korrekt. Um es seiner Teampartnerin zu erklären, dachte sich der „TV total“-Star ein greifbares Beispiel aus. „Wir machen eine Abschiedsparty. Ich ziehe morgen aus, es ist der letzte Abend im Haus. Dann feiern wir, du kommst mit Kai und ihr seid so gut drauf, dass ihr die Tür eintretet“, fing der „Wer weiß denn sowas?“-Star an. Da grätschte ARD-Moderator Kai Pflaume dazwischen: „Sind Bernhard und Katja nicht eingeladen?“

Auf der anderen Seite des Studios überlegte man sich bereits, wie man am besten in die Geschichte passen würde. „Ich bin der Vermieter!“, behauptete Bernhard, der mit Musikerin Katja Ebstein hinter dem gegnerischen Pult saß. Sofort brach lautes Gelächter und tosender Applaus im „Wer weiß denn sowas?“-Studio aus.

Doch das Rätsel um das Übergabeprotokoll war noch nicht gelöst. „Ihr kommt vorbei, die Tür ist eingetreten, Loch ist drin und am nächsten Tag kommt der Vermieter und wir machen die Übergabe. Natürlich musst du dafür aufkommen, aber es ist, glaube ich, tatsächlich nur eine Zustandsbeschreibung“, fuhr Elton fort. Marianne Rosenberg schien nicht ganz überzeugt und entgegnete nur: „Ich lass dich jetzt machen, was du willst … und geh‘ mit Kai nach Hause.“ Der „Wer weiß denn sowas?“-Moderator grinste frech in die Kamera: „So sieht’s aus. Wir haben viel Spaß gehabt.“

Schließlich loggte Elton Antwort C ein und gewann 500 Euro für das Team-Konto. Glück gehabt! Doch so leicht ließ Bernhard ihn nicht davonkommen und drohte ihm scherzhaft: „Elton, die Tür wird noch repariert!“