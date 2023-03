„Wer stiehlt mir die Show“: Svenrik übernimmt – DESWEGEN achten die Fans aber nur auf Sido

Damit hätte Joko Winterscheidt vermutlich nicht gerechnet, aber in Staffel 5 von „Wer stiehlt mir die Show?“ moderiert am Sonntagabend (12. März) schon der zweite Wildcard-Gewinner. Nach Helena Sigal präsentiert jetzt „Normalo“ Svenrik sein eigenes Format.

Kurzerhand wird so aus „Wer stiehlt mir die Show?“ – „Wer stiehlt Svenrik die Show?“ Diesmal sitzt Joko wieder selbst im Ratestuhl und stellt sich den Aufgaben von Svenrik. Bevor der allerdings richtig loslegt, sorgt er zunächst mit seinem „ganz normalen“ Intro für Begeisterung bei den Zuschauern. Aber nicht nur der Wildcard-Gewinner sorgt für Wirbel im Studio, sondern auch Promi-Gast Sido.

„Wer stiehlt mir die Show?“: Sido überrascht

So richtig klappen wollte es mit dem Show-Klau für Rapper Sido bislang noch nicht. Zwar hat er mittlerweile einen Weltrekord im Donut-Stapeln in der Tasche, die Chance, das Prosieben-Format zu moderieren, blieb ihm bisher allerdings verwehrt.

Immerhin ist er damit in bester Gesellschaft, denn auch seine Rate-Kollegen Jasna Fritzi-Bauer und Bill Kaulitz warten noch auf den großen Sieg. Bevor Sido in Svenriks Show allerdings mit Wissen glänzen kann, macht er zunächst mit einem anderen Detail dem Moderator Konkurrenz. Statt eines schicken Studio-Outfits trägt der Rapper einen Bademantel mit „Wer stiehlt mir die Show?“-Aufdruck.

„Wer stiehlt mir die Show?“-Fans lassen Outfit nicht unkommentiert

Die Klamottenwahl bleibt natürlich nicht unkommentiert.

„Sido investiert so viel Elan in das Format, er hat noch nicht mal irgendein Outfit, sondern sich einfach nen Bademantel geben lassen“

„Sidos Bademantel???“

„Hat Sido da etwas „Wer stiehlt mir die Show?“-Merch an?“

In der Vergangenheit zeigte sich der Rapper bereits lässig, diese Outfitwahl ist in Sachen Gemütlichkeit aber wohl nicht zu übertreffen. In Spiel 1 sieht es zumindest so aus, als könnte die weite Klamotte beim Denken helfen.

Prosieben zeigt „Wer stiehlt mir die Show“ sonntags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Wiederholung bei Joyn.