Rea Garvey: Nach „Wer stiehlt mir die Show?“ bestehen keine Zweifel mehr

Am Sonntagabend (6. April) hieß es bei ProSieben wieder: Showtime! „Wer stiehlt mir die Show?“ ging in die nächste Runde und diesmal durfte niemand Geringeres als Rea Garvey selbst das Moderatoren-Zepter schwingen. Nachdem er Joko Winterscheidt im Finale besiegt hatte, war es nun an ihm, das Publikum zu begeistern. An seiner Seite standen Schauspielerin Heike Makatsch, Comedian Teddy Teclebrhan und wie gewohnt ein Wildcard-Bewerber.

Doch wie kam die Premiere des irischen Sängers als Gastgeber bei den Zuschauern an? Die Antwort liefert ein Blick auf die Einschaltquoten, die wie immer nach Ausstrahlung auf dem Medienportal „DWDL“ veröffentlicht wurden.

Rea Garvey: Nach „Wer stiehlt mir die Show?“ ist es offiziell

Die Quoten sprechen eine klare Sprache: 1,31 Millionen Zuschauer verfolgten Rea Garveys „Wer stiehlt mir die Show?“-Premiere. Das Format sicherte sich so einen Marktanteil von 5,7 Prozent. Damit bewegte sich die Quizshow nahezu exakt auf der Flughöhe der Vorwoche und das, obwohl die Konkurrenz durch den „Tatort“ aus Münster ziemlich stark war.

Besonders bei den 14- bis 49-Jährigen konnte die Show richtig punkten. Mit 0,84 Millionen jungen Zuschauern erzielte Rea Garveys Premiere als Moderator einen Marktanteil von 17,2 Prozent und landete so als der größte ARD-Verfolger in der besten Sendezeit! Das zeigt, dass die Show besonders bei der jungen Zielgruppe nach wie vor einen Nerv trifft.

Der Abend selbst war ein echter Genuss, nicht nur für Rea Garvey.

Heike Makatsch und Joko Winterscheidt sorgten für spannende Momente und Duelle. Am Ende war es Heike, die sich im Finale gegen Rea durchsetzte und mit einer richtigen Antwort zu Ferdinand von Schirach’s Werken die Führung übernahm. Heike wird nun die nächste Show moderieren. Eine echte Premiere, denn alle drei prominenten Kandidaten dürfen sich damit in der aktuellen Staffel als Gastgeber versuchen.