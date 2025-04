Stefan Raab: Nach Promi-Ausgabe von „Du gewinnst hier nicht die Million“ geht die Nachricht um

TV-Entertainer Stefan Raab hatte am Mittwochabend (9. April) in der neuen Ausgabe von „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ prominente Unterstützung am Start.

Statt Gäste aus dem Publikum kämpften Luci Hänni, Joey Kelly, Mimi Kraus, Larissa Marolt und Paul Janke gegen Stefan Raab um eine Million Euro. Am Ende ging Raab in der RTL-Show als Gewinner hervor – doch trotzdem gibt es am Donnerstag (10. April) schlechte Nachrichten.

Stefan Raab verliert gegen Joko und Klaas

Nicht nur auf RTL wurde am Mittwochabend gekämpft – auch auf ProSieben wollte das Moderatoren-Duo Joko und Klaas gewinnen, um sich exklusive Sendezeit zu sichern.

Mit Stefan Raab und den ProSieben-Stars fand also auch ein TV-Duell zwischen zwei Entertainment-Profis statt – was Joko und Klaas ganz klar für sich entscheiden konnten. Laut des Branchenmediums „DWDL“ wollten 660.000 junge Zuschauer das „Duell gegen ProSieben“ sehen, die RTL-Show schalteten dagegen nur 400.000 jüngere Menschen ein.

So sicherte sich ProSieben 15,4 Prozent Marktanteil bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, RTL kam nur auf 8,9 Prozent. „Sie gewinnen hier nicht die Sendezeit auf ProSieben“, freute sich der Privatsender am Donnerstagmorgen in einer Mitteilung über den Triumph über den Kölner Konkurrenten.

Stefan Raab verliert auch gegen dieses TV-Urgestein

Auch der ZDF-Klassiker „Bares für Rares“ ließ Stefan Raab und seine RTL-Show alt aussehen. Mit 420.000 jungen TV-Zuschauern landete die Spezial-Ausgabe der Trödelshow ebenfalls vor dem Promi-Spezial von „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“.

Bleibt abzuwarten, ob die Raab-Show nächste Woche bei anderer Konkurrenz mehr Quoten-Chancen hat. Fest steht, dass es der Moderator erneut mit prominenter Unterstützung versucht. In der Folge am kommenden Mittwoch (16. April) sind Tom Beck, Timur Ülker, Björn Werner und René Casselly am Start. Die Folge kannst du sowohl auf RTL oder in der Mediathek von RTL+ sehen.