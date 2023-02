„Wer stiehlt mir die Show?“: Irre Premiere! Warum Sido jetzt im Guinness-Buch der Rekorde steht

Am vergangenen Sonntagabend (26. Februar) spielten sich auf ProSieben Szenen ab, die keiner so je gesehen hat. Bei der beliebten Quiz-Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“ konnte zum ersten Mal in der Geschichte des Formats die Wildcard-Kandidatin die Moderatorin von Joko Winterscheidt abknüpfen.

Wildcard-Gewinnerin Helena Charlotte Siga eröffnet am Sonntagabend auf ProSieben die Show zur Primetime. Und das als „Normalo“! Doch die 26-Jährige sorgte nicht nur mit ihrer Moderation für eine irre Premiere, sondern auch mit einem ganz besonderen Spiel.

„Wer stiehlt mir die Show?“: Sido schafft Weltrekord

Die Moderatorin des Abends hat sich für die Promis etwas Außergwöhnliches überlegt. Als eingefleischter Fan von allen möglichen Weltrekorden fordert Helena Charlotte Siga einen der Kandidaten zu einem Versuch auf, einen neuen Rekord aufzustellen. Nachdem sowohl Jasna Fritzi Bauer, Bill Kaulitz und auch Joko Winterscheidt ausfallen, stellt sich Rapper Sido der großen Aufgabe.

Doch wer denkt, dass es sich bei dem Weltrekord nur um irgendwas daher gesagtes handelt, der irrt sich gewaltig. Denn Helena Charlotte Siga hat für den Versuch extra eine „Guinness-Buch der Rekorde“-Schiedsrichterin namens Lena Kuhlmann eingeladen, die es dann offiziell macht. Die Aufgabe: Sido muss sieben Donuts in 30 Sekunden übereinander legen, die wiederum für mindestens 5 Sekunden so stehenbleiben mussten. Letztendlich klappt es dann und der Rapper kann sich stolzer Weltrekordhalter im Donut-Stapeln nennen.

Rapper Sido versucht einen neuen Weltrekord aufzustellen, indem er sieben Donuts aufeinander stapeln muss. Foto: ProSieben / Weiya Yeung

„Wer stiehlt mir die Show?“-Moderatorin Helena wird zum Publikumsfavorit

Zwar muss die 26-Jährige kommenden Sonntag (05. März 2023) ihren Posten wieder an Joko Winterscheidt abtreten, doch eins bleibt ihr auf ewig: Der Zuspruch der Zuschauer. Denn die waren so begeistert von Helena, dass sie eine eigene Show mit ihr fordern.

„Bitte, lieber Herr ProSieben, gebt Helena bitte eine eigene Show! Clever, frisch, sympathisch und den Alphatieren in der Show total gewachsen! Mehr davon!“, schreibt ein Fan beispielsweise. Und wer weiß? Vielleicht war die Teilnahme an der Quiz-Show der Startschuss für eine tolle TV-Karriere!

