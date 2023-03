„Wer stiehlt mir die Show?“-Gewinnerin Helena packt aus: So war’s Backstage mit Joko und Co.

Für Joko Winterscheidt ist das Moderieren längst Alltag geworden – ganz im Gegensatz zu Helena Sigal. Die feierte bei „Wer stiehlt mir die Show?“ am Sonntagabend (26. Februar) ihre Premiere als Quizmasterin. Mit ihrem Sieg klaute sie nicht nur Joko den großen Auftritt, sondern zog auch gnadenlos an ihren prominenten Mitstreitern vorbei.

In „Die Helena Show“ trumpfte sie dann mit Band-Erweiterung, Weltrekord und Johannes B. Kerner gegen einen sichtlich kämpfenden Joko Winterscheidt auf. Während der vor der Kamera gerade zum Schluss noch mal ordentlich Kampfgeist zeigte, war er hinter den Kulissen vor allem eins: Eine große Stütze für Helena. Im Interview mit dieser Redaktion packt die Siegerin von „Wer stiehlt mir die Show“ jetzt über den eigentlich Moderator und seine Gäste Jasna Fritzi Bauer, Sido und Bill Kaulitz aus.

„Wer stiehlt mir die Show“: So war’s Backstage

„In der Sendung, in der ich gewonnen habe, waren alle hinter der Bühne aufgeregt. Es war eine prickelnde, aber wunderschöne Stimmung, weil wir alle wussten, wir fangen beim gleichen Punkt an, denn bis auf Joko kannte ja keiner das Studio“, erzählt Helena.

Dann räumt sie ein: „Viel Zeit, um mit den anderen vor der Show zu reden, gab es gar nicht, weil wir alle noch Sachen zu tun hatten. Es war echt viel los.“ Für die Show musste noch jede Menge Zusatzmaterial produziert werden, damit war die gemeinsame Zeit stark eingegrenzt.

„Wer stiehlt mir die Show“: So lieb kümmerten sich Bill und Joko

Ausruhen nach ihrem Sieg war für Helena auch nicht drin. Denn: „Als ich die Show gewonnen hatte, hatte ich nur 48 Stunden alles zu proben.“ Und damit niemand vorher schon über die Spiele Bescheid wusste, wurde natürlich ohne Joko, Sido und Co. geprobt. „Das heißt, ich habe sie erst am Tag der Aufzeichnung gesehen und da waren alle sehr nett.“

Trotz der wenigen gemeinsamen Zeit gab’s vor der Aufzeichnung aber noch mal jede Menge prominente Unterstützung, wie Helena verrät: „Kurz bevor es dann losging, haben wir uns noch mal für ein Kick-off zusammengesetzt und Joko und Bill haben mir noch einen kleinen Pep Talk gegeben. Es war nicht viel Zeit, aber die Interaktionen, die ich mit den ganzen Leuten hatte, waren total nett und aufrichtig.“

„Wer stiehlt mir die Show“: Helena ist ganz begeistert von Joko

Vor allem Joko zeigte sich als fairer Verlierer. „Er kam nach der Show, in der ich gewonnen hatte, noch mal zu mir und wir haben gelacht über die Sachen, die er nicht wusste und die ich nicht gewusst hatte. Und dann hat er sich auch ein bisschen gefreut, dass er einen Tag frei hatte, weil er nicht zu den Proben musste, zu denen ich dann musste.“ Er habe ihr gesagt, bei Fragen jederzeit bei ihm oder dem Team Gehör zu finden.

Mehr News:

„In dem kleinen Pep-Talk hat er mir auch gesagt, wenn irgendetwas nicht klappt, ‚es ist eine

Aufzeichnung, dann machen wir es einfach noch mal.‘ Ich habe mich einfach wahnsinnig wohlgefühlt“, so Helena.

Über ihre Zusammenarbeit mit dem Moderator schwärmt die Schauspielerin heute noch und sagt: „Wir verstehen uns einfach gut und Joko ist einfach ein unfassbar cooler Typ und das hat man glaube ich auch gemerkt. Er hat mir den Gewinn gegönnt nach der ersten Show, aber er will die Show halt haben und das habe ich ihm dann auch total gegönnt, dass er so gekämpft hat und es sich so gelohnt hat für ihn.“