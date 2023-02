„Wer stiehlt mir die Show“: Wildcard-Kandidatin verrät – sie hat eine Vergangenheit mit Joko

Die Spiele um die Frage „Wer stiehlt mir die Show“ sind wieder eröffnet. Am Sonntagabend (19. Februar) geht Prosieben mit einer neuen Staffel und einem motivierten Joko Winterscheidt wieder auf Sendung. Wie schon in der Vergangenheit geht es darum, alles zu geben, um am Ende selbst die Moderationskarten in der Hand halten zu können.

Diesmal mit dabei sind Rapper Sido, Musiker Bill Kaulitz, Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer und Wildcard-Gewinnerin Helena. Im Gegensatz zu ihren prominenten Konkurrenten ist letztere zum ersten Mal im TV zu sehen. Mit „Wer stiehlt mir die Show“-Star Joko Winterscheidt hat sie aber trotzdem schon eine gemeinsame Vergangenheit, wie sich gleich zu Beginn der Show herausstellt.

„Wer stiehlt mir die Show“-Kandidatin kennt Joko von der Straße

Einmal mit Joko um eine Sendungsmoderation spielen und im besten Fall auch noch gewinnen – genau darum geht es Helena. Das Gute bei Jokos Shows: Niemand weiß, was sie erwartet. Bedeutet auch: Prominent oder nicht, das muss hier erstmal keine Rolle spielen.

Lampenfieber in der Gegenwart der anderen hat Helena zumindest schon mal nicht. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass sie zumindest mit Joko schon einmal gesprochen hat. Vor laufender Kamera packen die beiden über das Treffen in Berlin aus, bei dem Joko Helena um Geld gebeten hatte.

„Wer stiehlt mir die Show“-Kandidatin packt aus

„Ich habe dir mal am Hauptbahnhof Geld geliehen“, erzählt Helena. Und weiter: „Du hattest deinen Geldbeutel zu Hause vergessen.“ Eine Situation, vor der ganz offensichtlich auch der eigene Prominenten-Status nicht schützt.

Aber Helena zeigte sich hilfsbereit. „Du hattest gar nichts dabei und hast mich angesprochen.“ Als Reaktion auf die spontane Rettungsaktion wollte sich Joko gleich revanchieren und fragte seine spätere Wildcard-Gewinnerin, ob sie ein Konto bei dem Onlinebezahldienst Paypal habe. Eine Frage, auf die Helena zunächst irritiert reagierte.

Dass sie es mit dem echten Joko Winterscheidt zu tun hatte, konnte Helena zunächst gar nicht glauben, wie sie jetzt erzählt. Sie war damals mit einer Freundin unterwegs und sagt heute, dass sie sich nicht ganz sicher waren, ob es sich bei dem Moderator nicht doch um einen Performance-Künstler mit Freude an einer Joko-Kostümierung gehandelt hatte.

Als dann feststand, dass sie als Kandidatin in seiner Show auftreten würde, war die Wiedersehensfreude bei beiden groß.