„Wer stiehlt mir die Show?“:DAS gab es noch nie – Fans aus dem Häuschen

„Diese Dame schreibt gerade Fernsehgeschichte“, heißt es am Sonntagabend bei Twitter. Gemeint ist die neue Moderatorin der ProSieben-Gameshow „Wer stiehlt mir die Show?“. Denn zum allerersten Mal wird die Sendung nicht von einer prominenten Person, sondern einer ganz normalen Zuschauerin präsentiert.

Noch nie haben die Fans von „Wer stiehlt mir die Show?“ so sehr mit einem Moderator mitgefiebert. In den sozialen Medien lobsingen sie der 26-Jährigen geradezu. Schnell wird klar: Helena Sigal hat noch eine große TV-Zukunft vor sich.

„Wer stiehlt mir die Show?“: Ex-Schauspielstudentin sorgt für Furore

Das gab es noch nie! Nach vier Staffeln hat es erstmals eine Studio-Kandidatin geschafft, Joko Winterscheidt die eigene Show zu stehlen. Als glückliche Gewinnerin darf Helena anschließend selbst eine Ausgabe der ProSieben-Sendung moderieren. Und das hätte sie kaum besser machen können, wie das Publikum von „Wer stiehlt mir die Show?“ anerkennt.

In den sozialen Netzwerken überschlagen sich die Kommentare regelrecht während der Ausstrahlung am Sonntag (26. Februar). Von einem Tag auf den anderen wird aus der Berliner Theaterschauspielerin Helena Sigal ein wahrer Fernsehstar. Die 26-Jährige hat erst im Jahr 2020 ihr Schauspielstudium abgeschlossen und ist schon jetzt in aller Munde.

„Wer stiehlt mir die Show?“-Zuschauer sicher: Helena braucht eigene Sendung

Insbesondere Helenas ungeniertes Auftreten lässt die ProSieben-Zuschauer an ihren Lippen kleben. Zugegeben, als professionelle Schauspielerin ist sie das Lampenfieber und Spielen vor Publikum gewohnt, dennoch ist ihr Job bei „Wer stiehlt mir die Show?“ nicht mit ihrem Alltag zu vergleichen. Von ihrer Nervosität lässt sich Helena aber nichts anmerken. Stattdessen überzeugt sie mit einer unerwarteten Coolness, während sie Rapper Sido, „Tokio Hotel“-Sänger Bill Kaulitz, Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer und Entertainer Joko Winterscheidt zurechtweist. Hier und da verteilt sie sogar kleine Spitzen. Die Fans sind sofort schockverliebt, wie zahlreiche Beiträge im Netz zeigen:

„Dieser Moment, wenn Helena trotz Aufregung besser moderiert als viele andere Profi-Moderatorinnen.“

„Als hätte sie nie was anderes gemacht. Ganz stark!“

„Helena 1A. Fällt gar nicht auf, dass es ihr erstes Mal ist.“

„Ich war auch bei anderen ‚WsmdS?‘-Aufzeichnungen und Helena hat teilweise wesentlich souveräner moderiert als andere Prominente.“

„Wie kann man zum ersten Mal moderieren und direkt so viel Spaß haben und ausstrahlen? Ich verneige mich vor Helena.“

„Diese Folge ist echt die unterhaltsamste nach der Anke-Engelke-Show. Well done, Helena!“

„Wie Helena einfach besser moderiert als Victoria Swarovski. Denkt mal drüber nach RTL.“

Immer wieder betonen die Zuschauer, dass Helena ihre erste „Wer stiehlt mir die Show?“-Ausgabe bereits weitaus besser moderiert habe als erfahrene TV-Stars wie Cathy Hummels, Victoria Swarovski und Co. Viele von ihnen sehen Helena sogar als nächste Primetime-Moderatorin.

Weitere News:

„Würde mich nicht wundern, wenn Helena direkt einen Vertrag mit ProSieben bekommt nach dieser Show“, schreibt ein Zuschauer bei Twitter. Ein anderer pflichtet ihm bei: „Hoffentlich bekommt Helena bei ProSieben eine eigene Show, sie macht das so großartig.“ Eine erste Fanbase hat sich die „Wer stiehlt mir die Show?“-Kandidatin offensichtlich schon aufgebaut. „Bitte, lieber Herr ProSieben, gebt Helena bitte eine eigene Show! Clever, fresh, sympathisch und den Alphatieren in der Show total gewachsen! Mehr davon!“, schwärmt ein weiterer Nutzer.