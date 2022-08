„Wer stiehlt mir die Show?“: Joko will Stefan Raab ein Denkmal setzen – dann läuft es aus dem Ruder

Bei „Wer stiehlt mir die Show?“ setzt man auf Nostalgie. Die Gameshow von Joko Winterscheidt bedient sich an den „TV total“-Ideen von Stefan Raab.

Doch wenig später läuft die Sache aus dem Ruder. Der „Wer stiehlt mir die Show?“-Moderator muss durchgreifen.

„Wer stiehlt mir die Show?“ lässt sich von „TV total“ inspirieren

In der neuen Ausgabe von „Wer stiehlt mir die Show?“ lädt Joko Winterscheidt seine Teilnehmer zu einem Musikquiz ein. In dem Spiel „Blamieren oder Sortieren“ gilt es, Songs anhand der Melodie und einzelner Buchstaben zu erkennen.

Der Titel ist angelehnt an das legendäre Spiel „Blamieren oder kassieren“ aus Stefan Raabs ehemaliger Late-Night-Show. Inzwischen wurde das Format mit Sebastian Pufpaff als Moderator neu aufgelegt und auch „Blamieren oder kassieren“ ist wieder zurück im TV. „Grund genug, diesem kleinen feinen Quiz auch hier bei uns in kleiner Abwandlung ein Denkmal zu setzen“, kündigt Joko an, bevor er die Spielregeln erläutert.

Joko Winterscheidt erinnert bei „Wer stiehlt mir die Show?“ an ProSieben-Legende Stefan Raab. Foto: ProSieben / Max Beutler, picture-alliance / dpa/dpaweb

Die Showband, die je nachdem, welcher Promi die Sendung moderiert, einen anderen Namen trägt, spielt ausgewählte Pop-Hits vor. Die Melodie stimmt zwar mit dem Original überein, doch statt des Songtextes werden nur die Buchstaben des Songtitels in alphabetischer Reihenfolge gesungen.

Das ist „Wer stiehlt mir die Show?“:

Die Quizshow läuft seit Januar 2021 bei ProSieben

Staffel 4 ist am 2. August 2022 gestartet

Die Idee der Sendung stammt von Joko Winterscheidt selbst

Pro Staffel spielen drei Promis, Joko und jeweils ein Studio-Kandidat gegeneinander – der Gewinner darf die nächste Ausgabe moderieren

„Wer stiehlt mir die Show?“: Olli Schulz kann sich fiesen Kommentar nicht verkneifen

Noch während Joko Winterscheidt seinen Kandidaten die Regeln erklärt, brüllt Olli Schulz dazwischen: „Jetzt laber doch nicht so viel, lass mal spielen!“ Zähneknirschend übergibt der Moderator an die Band.

„Wer stiehlt mir die Show?“ erinnert an „TV total“.

Nach ihrem ersten Song („Get Lucky“ von Daft Punk) geht ein lauter Jubel durchs ProSieben-Studio. Das Publikum applaudiert und auch die Promis scheinen sichtlich begeistert von der Livemusik zu sein. „Das hast du gar nicht verdient! Du hast die beste Showband im deutschen Fernsehen“, lobt Olli die Band.

Die Spitze in Jokos Richtung ist dem Moderator aber selbstverständlich nicht entgangen. „Warum ich das nicht verdient habe, klären wir nach der Sendung“, warnt er seinen Kumpel grinsend.

In der vergangenen Ausgabe von „Wer stiehlt mir die Show?“ musste Joko sogar Ollis Handy konfiszieren.