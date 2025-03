„Wer stiehlt mir die Show?“: ProSieben muss eingreifen – es passiert nicht nur einmal

Auf ProSieben heißt es erneut: „Wer stiehlt mir die Show?“ – beziehungsweise „Wer stiehlt Teddy Teclebrhan die Show?“ Der Comedian hat Joko Winterscheidt letzte Woche im Finale geschlagen und darf am Sonntagabend (16. März) zeigen, was er als Moderator so drauf hat. Mit an Bord sind außerdem Schauspielerin Heike Makatsch, Sänger Rea Garvey und wie immer ein Wildcard-Bewerber.

Doch schon kurz nach der ersten Spielrunde kommt es zu ganz schön vielen Patzern in Teddys Show!

„Wer stiehlt mir die Show?“: ProSieben muss eingreifen

„Wer stiehlt mir die Show?“ ist inzwischen ein echter TV-Hit auf ProSieben. Dies beweist nicht zuletzt die neunte Staffel, die aktuell über die Bildschirme flimmert. In verschiedenen Spielrunden müssen sich die vier Kandidaten gegen Comedian Teddy behaupten. Dabei geht es nicht nur um den Gewinn der Sendung, sondern auch darum, die bestmögliche Show in seiner eigenen Ausgabe herauszuholen.

Und genau da liefert Teddy einen ganz besonderen Unterhaltungswert – wenn auch anders als geplant. Gleich mehrmals muss in seine Show eingegriffen werden!

„Wer stiehlt mir die Show?“: Teddy leistet sich Ausrutscher

Denn kaum ist die zweite Spielrunde in Sicht, wird klar: Hier läuft nicht alles rund! Immer wieder greift eine Stimme aus dem Off ein, um Comedian Teddy durch die Show zu navigieren – obwohl er ganze sechs Stunden für die Moderation geprobt hatte. „Ich habe alles vergessen“, entschuldigt sich der Showmaster. Doch damit nicht genug: Kurzerhand kündigt er ein Stechen zwischen Heike und Ray an – das es eigentlich gar nicht gibt!

+++„Wer stiehlt mir die Show?“ steht in den Startlöchern – Fans rechnen mit Kandidaten ab+++

Joko Winterscheidt kann sich einen Spruch nicht verkneifen: „Und ich gebe mir immer voll Mühe!“ Auch bei den Spielregeln muss die ProSieben-Redaktion aus dem Off mehrfach eingreifen, denn Teddys Erklärungen sind nicht immer ganz korrekt.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Immerhin: Die kurzen Patzer zwischendurch gaben der Show von Teddy auf jeden Fall eine ganz eigene Note!