WDR-Star Micky Beisenherz scherzt über Massenschlägerei in Castrop-Rauxel: „Sorry wegen Lärm“

Im Pott, da ist was los. Wir schreiben den frühen Donnerstagabend (15. Juni 2023). Die Sonne scheint über dem Castrop-Rauxeler Stadtteil Habinghorst. Doch plötzlich fliegen die Fäuste. Wie die Polizei gegenüber dieser Redaktion bestätigt, gehen plötzlich Mitglieder zweier Großfamilien aufeinander los. Dabei kamen zahlreiche Waffen zum Einsatz. Es folgt eine wilde Keilerei vor einer Netto-Filiale. Wenig später rückt die Polizei an, kann den Ausnahmezustand beenden. Mindestens sieben Personen trugen Verletzungen davon, zwei wurden schwer verletzt. Eine weitere schwebt in Lebensgefahr. Es sind Szenen, die auch der gebürtige Recklinghausener Junge, Micky Beisenherz via Nachrichten verfolgte. Und der WDR-Moderator erlaubte sich sogar einen kleinen Scherz.

Auf Instagram teilte der Moderator der WDR-Sendung „Kölner Treff“ ein Foto der Szenerie. Dazu die Schlagzeile: „Streit in Castrop-Rauxel eskaliert. Großfamilien liefern sich Massenschlägerei“. Ein gefundenes Fressen für den Mann mit dem feinen Ruhrpott-Humor. „Mudder, Onkel Hennes, mein Cousin Tömmes und ich haben uns mit den Fritzenkötters aus Ickern gebeult. Ging unentschieden aus. Sorry wegen Lärm.“

WDR-Star Micky Beisenherz scherzt über Schlägerei von Castrop-Rauxel

Ob die Familien-Schlägerei wirklich unentschieden ausging, verriet die Polizei nicht. Vermutlich ist dies auch im Nachhinein nicht mehr hundertprozentig nachweisbar. Der schwarze Humor von Beisenherz jedenfalls kamen bei seinen Instagramfollowern gut an.

„Hatte auch sofort die Müllers und die Schneiders vor Augen, wie sich wegen eines Nudelsalates kloppen. Da versteht Hildegard einfach keinen Spaß, wenn jemand meint, sie hätte zu viel Majo verwendet“, witzelt ein Follower des 45-Jährigen in den Kommentaren.

Eine andere Followerin scherzt: „Da feiert Familie Beisenherz einmal den 80sten Geburtstag der Tante.“ Und ein Dritter lacht: „Ich nehme an, der Basketballknüppel von Omma kam zum Einsatz.“ Viel zu lachen dürften die wahren Beteiligten der Schlägerei jedoch nicht haben. Und auch die Nachbarschaft ist nach den üblen Vorkommnissen extrem verunsichert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Alle Infos zu der Gewalttat von Castrop-Rauxel findest du hier.