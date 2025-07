Carolina Wilga (26) aus Castrop in Australien verschwunden ++ Jetzt ist ihr Auto gefunden

Dramatische Suche nach Carolina Wilga (26) aus Castrop-Rauxel. Die 26-Jährige, die nach Angaben der Polizei seit zwei Jahren als Backpackerin in Australien lebt, gilt als vermisst.

Am 18. Juni 2025 brach der Kontakt zu ihrer Familie in Castrop-Rauxel ab. Zehn Tage später wurde sie schließlich zuletzt gesehen. Eine Überwachungskamera nahm sie einen Tag zuvor auf, als sie mit ihrem Auto im Westen Australiens unterwegs war. Am Donnerstag (10. Juli) sollte die Western Australia Police Force ihr Auto finden. Von der jungen Backpackerin aus Castrop-Rauxel fehlt jedoch weiter jede Spur.

Wo ist Carolina Wilga aus Castrop-Rauxel?

Sie wirkt unaufgeregt, als sie am 28. Juni gegen 12.10 Uhr an einer Tankstelle in Beacon gefilmt wurde, unterhielt sich mit einem Verkäufer und stieg danach wieder in ihren schwarz-silbernen Mitsubishi Delica Van.

Die Polizei in Australien sucht fieberhaft nach Carolina Wilga. Foto: Western Australia Police Force

Einen Tag später hatte sie nach Angaben der Polizei noch Kontakt zu Freunden. Dann brach dieser ab. Freunde und Familie äußerten sich schwer besorgt, weil die Vermisste sich für gewöhnlich regelmäßig meldete. Jetzt ist ihr Telefon abgeschaltet. Dementsprechend verzweifelt sind die Angehörigen: „Carolina wird immer noch schmerzlich vermisst. Falls jemand Hinweise hat, bitte die Polizei kontaktieren. Bitte Augen offen halten!“, bittet ihre Mutter um Hilfe.

Polizei sucht mit Hubschrauber nach Carolina Wilga

Derweil sucht die Polizei mit einem Großaufgebot nach der vermissten Backpackerin, setzt dabei unter anderem schon Hubschrauber und Flugzeuge ein. Es ist eine Mammutaufgabe. Das Gebiet, in dem nach Carolina Wilga gesucht wird (Karroun Hill Nature Reserve) sei laut Sender „ABC“ riesig (etwa 300.000 Hektar und damit größer als die Fläche von Luxemburg).

„Die Suche nach ihr dauert an, zusätzliche Kräfte werden in das Gebiet entsandt“, versprach Polizeisprecherin Katherine Venn. Die Familie sei verständlicherweise sehr besorgt, „wie jeder von uns, wenn ein junges Familienmitglied am anderen Ende der Welt vermisst wird“, so Venn weiter.

Nach Angaben der Polizei reist Carolina Wilga bereits seit zwei Jahren in einem Van durch Australien und schlief dabei meist in Hostels. Ihren Trip durch Australien habe sie sich unter anderem durch Arbeit in Minen finanziert. (mit dpa)