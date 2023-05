WDR-Star Micky Beisenherz landet am Dortmunder Hbf und traut seinen Augen kaum

Bahnhöfe sind zumeist nicht schön. Unbequeme Bänke, überall Tauben, die Bahnsteige oft überfüllt. Nun gut, normalerweise hält man sich dort ja auch freiwillig für keine lange Zeit auf. Ärgerlich ist es aber doch, wenn man mal am Bahnhof landet und es dann alles andere als angenehm ist, dort zu verweilen. Das musste nun auch WDR-Moderator Micky Beisenherz beim Besuch des Dortmunder Hauptbahnhofes feststellen.

Auf Twitter teilte der Gastgeber des WDR-Talks „Kölner Treff“ ein Foto, das er an eben jenem Dortmunder Hauptbahnhof geschossen hatte. Es zeigt eine der Glaskabinen, in der sich Reisende vor Wind und Wetter geschützt aufhalten können, um dort auf ihren Zug zu warten.

Micky Beisenherz landet am Dortmunder Hauptbahnhof

Normalerweise sind diese mit einer Bank ausgestattet, so dass die Gestrandeten dort Platz nehmen können. Nicht so in Dortmund. Dort erwartet die Gäste bloß eine Metallschiene und Müll. „Dortmund, Hbf. Verweilen Sie gern“, schreibt Beisenherz ironisch zu dem nicht besonders einladenden Anblick.

Nun gut, der Dortmunder Hauptbahnhof befindet sich derzeit im Umbau. Vielerorten wird gewerkelt, doch so etwas muss ja nun wirklich nicht sein. Schließlich will man laut neuestem Slogan „Mehr Bahn für alle“ bieten. Ob das damit gemeint ist, darf bezweifelt werden.

Fans des WDR-Moderators nehmen’s mit Humor

Die Followerinnen und Follower von Micky Beisenherz jedenfalls nehmen die Zustände mit Humor. „Keine Gardinen. Müsste dir doch gefallen“, witzelt ein Fan des Moderators. Ein anderer scherzt: „Das ist ein Kunstprojekt! Teil der Dortmunder Kunstwoche.“ Und ein Dritter hat noch einen gutgemeinten Ratschlag an den WDR-Star: „Dortmund wird erst geil mit 2,5 im Turm. Vorher ist das wirklich öde.“

Naja, ein Bierchen sollte im Dortmunder Hauptbahnhof auf jeden Fall noch zu finden sein. Zur Not ist ja auch die Innenstadt nicht weit. Spätestens da wird jeder fündig. Und vielleicht hat die Kneipe dann ja sogar Stühle.