WDR-Star erlebt Bahn-Horror: „Was ist nur los mit den Leuten?“

Ist. Das. Widerlich. Zugegeben: Zugfahren macht nicht immer Spaß. Die Bahn kommt zu spät, die Bahnsteige sind überfüllt, Sitzplätz rar. Doch da gibt es auch noch die andere Seite: Kein Stau, der ökologische Fußabdruck wird nicht übermäßig belastet und man kann ja auch während der Fahrt schön den ein oder anderen Film schauen – sofern das Wlan im Abteil funktioniert. So ähnlich wird wohl auch WDR-Moderator Micky Beisenherz gedacht haben.

Der wollte am Mittwoch (11. Mai) mit dem Zug zur Live-Show von Autor Cornelius Pollmer nach Dresden fahren, erlebte dabei aber so allerlei, was er sich wohl lieber erspart hätte. Dabei hatte die Fahrt des Moderators, der im WDR den „Kölner Treff“ moderiert, noch so schön begonnen.

WDR-Moderator Micky Beisenherz erlebt Zugfahrt des Grauens

Im Hamburger Hauptbahnhof scherzte Beisenherz noch über den Zug, der offensichtlich nicht zur Flotte der Deutschen Bahn gehörte: „Und in diesem schönen Zug, mit dem schon Václav Havel Richtung westböhmisches Bäderdreieck gereist ist, fahre ich zur Liveshow von Cornelius Pollmer im Deutschen Hygiene-Museum Dresden.“

+++ WDR-Moderator Micky Beisenherz platzt am Flughafen der Kragen +++

Im Zug angekommen jedoch, änderte sich der Gemütszustand des 45-jährigen Recklinghäusers. So hatte es sich ein Mitreisender etwas zu gemütlich im Zug gemacht. Die Schuhe ausgezogen, die Socken gleich mit, nebenan eine Tupperdose voll undefinierbarem Eintopf. Lecker. Oder wie Beisenherz es treffend ausdrückte: „Dear god, why…?“

Erst nackte Füße, dann furzender Hund

Gute Frage, doch damit nicht genug. So hatten sich auch Vierbeiner zur Fahrt gemeldet. Grundsätzlich eine schöne Sache, würden diese nicht an akuten Flatulenzen leiden. Wobei: So recht sicher schien sich Beisenherz nicht, was denn gerade das schlimmere Übel war.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Nachrichten:

„Zum Glück übertüncht der halbfeucht furzende Hund rechts neben mir den Geruch ein wenig“, witzelte der Moderator bei Twitter weiter. Seine Follower jedenfalls konnten den Schmerz des WDR-Stars regelrecht fühlen. „Ich kann dieses Bild riechen“, scherzt beispielsweise ein Twitter-Nutzer. Ein anderer fragt fassungslos: „Was ist nur los mit den Leuten?“ Und ein Dritter ergänzt: „Fahrt mehr Bahn, haben sie gesagt. Fliegt nicht, haben sie gesagt.“