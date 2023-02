Verona Pooth bricht Schweigen nach Tod von Schwiegervater – „Lücke wird immer bleiben“

Nachdem sich die Familie von Verona Pooth in letzter Zeit bedeckt hielt, bestätigt die 54-Jährige es jetzt offiziell: Ihr Schwiegervater Franz-Josef Pooth ist gestorben.

Verona Pooth und ihre Liebsten trauern um Franz-Josef Pooth. Der Vater ihres Ehemannes Franjo stirbt im Alter von 87 Jahren. In einem emotionalen Abschiedspost widmet die TV-Bekanntheit ihm rührende Worte auf Instagram und veröffentlicht im Zuge dessen ein Familienfoto aus dem letzten Jahr.

Verona Pooth verabschiedet sich von Schwiegerpapa Franjo

Franz-Josef Pooth (†87), der genau wie sein Sohn den Spitznamen Franjo trug, ist tot. Für Verona Pooth ein herber Verlust, wie sie auf Instagram schreibt: „Es gibt keine Worte, die beschreiben können, wie sehr wir dich vermissen. Ruhe in Frieden und schaue von oben auf deine dich liebende Familie herab. Lieber Franjo, du bist immer bei uns.“

Dazu postet die 54-Jährige ein Familienbild aus 2022. Darauf zu sehen sind sie, ihr Ehemann Franjo, die beiden Kinder sowie die Großeltern Franz-Josef und Elke. In dem Post heißt es weiter: „Ich weiß, dass du es nicht gewollt hättest, das wir traurig sind. Alles geht weiter. Aber die Lücke, die du hinterlassen hast, wird immer bleiben.“

Verona Pooth: Fans teilen ihr Beileid für die Familie

Nach diesen emotionalen Abschiedsworten sind die Fans der Werbe-Ikone berührt und zeigen ihre Anteilnahme in den Kommentaren:

„Mein herzliches Beileid, es so schrecklich, wenn plötzlich einer fehlt. Viel Kraft für euch, ihr seid so eine tolle Familie und stärkt euch gegenseitig“

„Ich wünsche Euch allen viel Kraft und sende mein aufrichtiges Beileid. Der Text ist wunderschön geschrieben.“

„Mein aufrichtiges Beileid, viel Kraft in diesen schweren Stunden! Was bleibt, ist die Erinnerung!“

„Wahre Worte. Ich gebe eurer Familie sehr viel Kraft. Ich drücke dich. Mein Beileid.“

