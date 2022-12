Verona Pooth startet neue Talkshow – nach nur zwei Minuten spricht sie von ihrem Ex-Mann Dieter Bohlen

Verona Pooth ist zurück! Nach ihren Kult-Shows „Peep!“ und „Veronas Welt“ startet die Moderatorin nun in eine neue Ära mit ihrer eigenen MagentaTV-Talkshow „More Than Talking“. Für ihren ersten Gast ist die Wahl auf keine Geringere als Ex-Schwimmerin Franziska van Almsick gefallen.

Doch bevor Verona Pooth dazu kommt, die Profi-Sportlerin auszuquetschen, dreht sich plötzlich alles um Ex-Ehemann Dieter Bohlen. Der Poptitan hat das Model im Mai 1997 geheiratet. Vier Wochen später geben die beiden ihre Trennung bekannt.

Verona Pooth präsentiert „More Than Talking“ – darum geht es

Obwohl ihre Beziehung nur von kurzer Dauer gewesen ist, hat Dieter Bohlen maßgeblich dazu beigetragen, dass sich Verona Pooth zu einem nationalen TV-Star entwickelt hat. Seit über 20 Jahren tritt die gebürtige Bolivianerin nun schon im deutschen Fernsehen auf.

Bei MagentaTV präsentiert die 54-Jährige nach langer Zeit sogar wieder eine eigene Talkshow. In jeder Folge trifft sich die sympathische Brünette mit ausgewählten Gästen an besonderen Orten. Dort sprechen sie nicht nur über das Leben, die Liebe und Co., sondern stellen sich auch kleinen Herausforderungen. Im Fall von Franziska van Almsick bedeutet das zum Beispiel eine Bahn im Jugendstilbad von Darmstadt zu schwimmen.

Verona Pooth muss bei Sendungstitel noch immer an Ex-Mann Dieter Bohlen denken

Der Name – „More Than Talking“ – ist eben Programm. Doch so ganz wohl scheint sich Verona Pooth mit dem Titel ihrer Sendung nicht zu fühlen. Denn schon nach zwei Minuten Sendezeit fällt ihr auf, dass man den Namen auch völlig falsch verstehen kann.

„Wenn du das jetzt schnell aussprichst, sagt man ‚Modern Talking'“, merkt Verona im Gespräch mit Franziska an. Da kann sich die Schwimmerin ein hämisches Lachen nicht verkneifen. Damit es aber bloß niemals zu einer Verwechslung kommt, betont Verona Pooth die Worte „More Than“ besonders laut. „Man sollte niemals ‚Modern Talking‘ sagen. Das ist ein ganz anderes Thema, darauf wollte ich auch wirklich nicht hinaus“, erklärt die Moderatorin, bevor sie sich ihrer Gesprächspartnerin widmet.

„Modern Talking“ ist der Name des Pop-Duos, das von 1984 bis 2003 aus Dieter Bohlen und Thomas Anders bestand. Mit ihren eingängige Melodien haben die Zwei Kultstatus erreicht. Unvergessen bleiben Hits wie „You’re My Heart, You’re My Soul“ oder „Cheri Cheri Lady“. Verona Pooth hingegen will heute nur noch ungern mit ihrem Ex-Mann in Verbindung gebracht werden.