Verona Pooth: Offene Worte über Ehe mit Dieter Bohlen – „Der Urknall des Nichts“

Sie gehört zu den erfolgreichsten TV-Persönlichkeiten des Landes: Verona Pooth. Seit vielen Jahren schon ist die heute 55-Jährige aus dem Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Ob Spinat-Werbung, „Veronas Welt“, „Peep“ oder diverse andere Sendungen, die gebürtige Feldbusch weiß, wie sie sich immer wieder medienwirksam in Szene setzen kann.

Nun sprach Verona Pooth mit der „Bild“ über ihre Anfänge, verriet, warum sie so oft unterschätzt wurde und findet deutliche Worte über ihre Ehe mit Poptitan Dieter Bohlen. „Ich träumte immer davon, wie Mary Poppins meinen Regenschirm aufzuspannen und von einem großartigen Ort zum nächsten zu fliegen“, erzählt Verona in der „Bild“-Serie „Wie ich wurde, was ich bin“. In der Schule sei sie leicht abzulenken gewesen, so die Moderatorin weiter. Freunde unterstellten ihr ein Helfersyndrom.

Verona Pooth spricht über Ehe mit Dieter Bohlen

Doch mit Fleiß und harter Arbeit habe sie sich durchsetzen können, berichtet die einstige „Miss American Dream“. In den 90er- und 2000er-Jahren wurde sie dann zur Werbeikone. „Das Gefühl, von ganz unten nach ganz oben langsam aufzusteigen, war ein wunderbares Gefühl. Das werde ich niemals vergessen. Von der kleinen Miss Hamburg zur Multimillionärin“, berichtet Verona.

Im Mai 1996 heiratete Verona in Las Vegas den „Modern Talking“-Star Dieter Bohlen. Nur vier Wochen später reichte sie die Scheidung ein. Diese kurze Ehe katapultierte mich in die Medien, bis an die Spitze. Aber nicht zu vergessen, ihn auch. Die Scheidung war der Urknall des Nichts, über Nacht gab es kein anderes öffentliches Thema mehr“, berichtet die 55-Jährige. Am 27. Mai 1997 war die Ehe des Paares offiziell beendet.

Seit 2000 ist der Unternehmer Franjo Pooth der Mann an Veronas Seite. Die beiden haben zwei Kinder. 2005 heiratete das Paar im Wiener Stephansdom.