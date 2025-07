Verona Pooth macht trauriges Geständnis – „Da kommt man in Selbstzweifel“

Seit Jahren ist Verona Pooth aus dem deutschen Show-Business nicht mehr wegzudenken. Egal, ob als Moderatorin, Model oder Unternehmerin: Die 57-Jährige ist Geschäftsfrau durch und durch. Bis heute sieht man sie und ihre Familie regelmäßig auf den roten Teppichen hierzulande.

Während sie in der Öffentlichkeit immer die fröhliche und laute Grinsebacke gibt, sieht es in ihr manchmal ganz anders aus. In einem Interview gibt Verona Pooth nun einen intimen Einblick in ihre Gefühlswelt und spricht plötzlich sogar über das Thema Selbstzweifel.

Verona Pooth wird deutlich

Die Arbeit, das Privatleben und die eigenen Kinder unter einen Hut zu bringen, ist eine tagtägliche Herausforderung. Auch Stars wie Verona Pooth haben damit zu kämpfen, diesen Spagat hinzubekommen.

„Man fühlt sich verantwortlich, abzuliefern. Ich habe zwei Kinder. Ich möchte für beide da sein. Ich habe eine Ehe mit Franjo schon seit vielen Jahren. Ich bin ein Familienmensch”, erzählt Verona Pooth gegenüber RTL beim „Greator Festival“ in Köln. Weiter noch: „Und wenn ich dann so ein Pensum erreiche, dass ich eigentlich kaum noch schlafe und viel leiste, ist es natürlich auch manchmal so, dass ich denke: ,Wie soll es denn noch mehr werden?’“

Verona Pooth macht emotionales Statement

Was eine große Rolle spielt, sei das Thema Social Media, so die 57-Jährige. Die Instagram-Welt setzt auch sie unter Druck, wie sie verrät: „Man glaubt immer, die anderen sind noch erfolgreicher, noch besser und sie machen alles richtig. (…) Und da kommt man in Selbstzweifel.“

Doch Verona Pooth wär nicht sie, wenn sie den Kopf in den Sand stecken würde. Sie versucht sich immer wieder deutlich zu machen, dass sie gut genug ist. Um abzuschalten, helfen ihr nach eigenen Angaben vor allem bewusst schöne Dinge zu unternehmen oder auch mal gar nichts zu machen.