Dieter Bohlen lässt Bombe platzen – damit rechnete niemand

Erst vor wenigen Tagen kam DSDS-Chefjuror Dieter Bohlen mit dieser Hammer-Nachricht um die Ecke: Der Musikproduzent plant nach seiner großen Sommer-Comeback-Tour nun weitere Termine.

Jetzt hat Dieter Bohlen das nächste Highlight für seine Fans im Gepäck und lässt im Netz die Bombe platzen.

Dieter Bohlen gibt Mega-Konzert

Der „Modern Talking“-Star feiert am 7. Februar 2024 seinen 70. Geburtstag. Und den will der Sänger nicht alleine verbringen. In seiner Instagram-Story kündigt Dieter Bohlen deshalb nun groß an:

„Leute, ich habe mir was ausgedacht. Und zwar für euch. Ich werde im nächsten Jahr nicht wieder traurig alleine zu Hause meinen Geburtstag feiern. Nein, ich möchte gerne mit euch allen, also mit meinen 3,5 Millionen Followern, meinen Geburtstag feiern.“

Der runde Geburtstag soll im Rahmen eines Konzerts stattfinden. „Deshalb mache ich am 7.02. im nächsten Jahr ein Konzert. Kommt da alle hin, damit wir alle eine mega Party feiern.“

Als Location hat sich der Poptitan das Theater am Potsdamer Platz in Berlin ausgesucht. Die Preise variieren laut „Eventim“ zwischen 90 und 124 Euro, je nach Sitzplatzkategorie.

Aufgeregt gibt Dieter Bohlen seinen Fans darüber hinaus noch den Hinweis, nicht all zu lange zu fackeln, sonst könne es sein, dass die Tickets schnell weg sind. Wer ganz schnell war, hat sich bereits ein „Meet&Greet“-Ticket gesichert, von denen es mittlerweile keine mehr gibt.

Ja auch ein alter Showhase wie Dieter Bohlen scheint immer noch für volle Konzertsäle zu sorgen!