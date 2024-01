Verona Pooth halbnackt im Bad: „Wo ist nur das dicke Popöchen“

Seit Jahren ist Verona Pooth aus dem deutschen Show-Business nicht mehr wegzudenken. Von Moderatorin über Model bis hin zur Unternehmerin: Die 55-Jährige ist Geschäftsfrau durch und durch. Bis heute sieht man sie regelmäßig hierzulande auf den roten Teppichen.

Und auch in den sozialen Medien ist Verona Pooth äußerst beliebt. Ihre stolzen 636.000 Follower auf Instagram hält sie regelmäßig auf dem Laufenden, teilt Privates mit ihnen. Gerne zeigt sich die 55-Jährige auch mal freizügiger. Mit einem Schnappschuss aus dem Badezimmer schießt sie den Vogel jedoch ab.

Verona Pooth posiert halbnachkt vor einem Spiegel

Bei diesem Anblick kommen die Fans von TV-Sternchen Verona Pooth ins Schwärmen. Auf gleich zwei Bildern sieht man die 55-Jährige vor einem Badezimmerspiegel. Dabei dreht sie der Kamera den Rücken zu und betrachtet sich selbst in dem besagten Spiegel. Beide Schnappschüsse scheinen auf den ersten Blick ziemlich gleich zu sein. Doch schaut man genauer hin, ist es nicht mehr zu übersehen.

Denn auf dem ersten Foto ist der Hintern der Moderatorin um einiges größer als auf dem Zweiten. Darüber macht sich Verona Pooth selbst in der Bildunterschrift lustig und schreibt: „Wo ist nur das dicke Popöchen auf dem zweiten Foto geblieben? Aber dafür ungeschminkt.“ Ob es sich hierbei um einen anderen Winkel handelt oder Verona Pooth hier etwa nachbearbeitet hat, verrät sie nicht. Die Fans sind in jedem Fall begeistert von den tief blickenden Aufnahmen.

Verona Pooth bringt Fans ins Schwitzen

In den Kommentaren überschlagen sich die Nachrichten förmlich. Viele Fans feiern Verona Pooth für ihren Körper und ihren Mut, diesen so in Szene zu setzen. Ein Follower schreibt beispielsweise: „Na, das ist ja mal wieder unglaublich. Diese Ausnahmefrau haut einen immer wieder um. Also Playboy, so langsam gibt es keine Ausreden mehr. So eine Frau gibt es nur einmal im Leben.“

Ein weiterer kommentiert: „Verona ist in jeglicher Hinsicht eine atemberaubende, wunderschöne Frau, und dass sie schon 55 ist, kann man eigentlich nicht glauben.“ Nette Worte, die bei der Moderatorin mit Sicherheit für ein Lächeln sorgen dürften.