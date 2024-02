Verona Pooth sieht rot – „Ein Funke Liebe im Herzen“

Sie ist eine der bekanntesten Fernsehpersönlichkeiten Deutschlands und war bereits in unzähligen Fernsehshows zu Gast. Verona Pooth liebt das Wirken vor der Kamera und fühlt sich auf den roten Teppichen des Landes zu Hause.

Auch privat läuft es bei Verona Pooth wie am Schnürchen. Bereits seit 24 Jahren ist die mittlerweile 55-Jährige mit Ehemann Franjo Pooth liiert, das Paar hat zwei gemeinsame Söhne. Mit einem neuen Instagram-Post zeigt die Moderatorin ihren Fans nun ihre romantische Seite.

Verona Pooth liebt die Liebe

Am Mittwoch (14. Februar) steht der Valentinstag an. Auch Verona Pooth scheint diesen Tag der Liebe bereits sehnsüchtig erwartet zu haben. Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Moderatorin nun einen romantischen Beitrag mit ihren 635.000 Followern.

Das Video zeigt den Fernsehstar freudig tanzend, Pooth trägt ein rotes T-Shirt-Kleid, rote Stiefel, roten Lippenstift und hält mehrere rote Luftballons in Herzform in den Händen. Im Hintergrund ertönt ein Lied mit dem Text: „Let me treat you like it’s Valentine’s Day.“ Die Entertainerin scheint an diesem Valentinstag nur rot zu sehen, je mehr Herzen, desto besser.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Den romantischen Beitrag kommentiert Verona Pooth mit den Worten: „Morgen ist Valentinstag. Ich tanz mich schonmal in den Valentinstag. Ein Funke Liebe im Herzen, ein Strahlen im Blick für nur für Euch – Morgen feiern wir die Liebe in all ihren Facetten – ob romantisch zu zweit, mit der Familie oder der besten Freundin! Schenkt an diesem besonderen Tag allen Menschen, die ihr liebt, viel Liebe. Vergesst auch nicht, euch selbst zu lieben und zu schätzen, denn ihr seid einzigartig.“ Pooth scheint ihre Fans zur Feier dieses besonderen Tages an den Wert von zwischenmenschlichen Beziehungen erinnern zu wollen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Liebevolle Worte auch von den Fans

Auch die Fans von Verona Pooth scheinen dem diesjährigen Valentinstag mit Freude entgegen zu blicken. In der Kommentarspalte des Instagram-Beitrags finden sich reihenweise positive Rückmeldungen auf das kleine Tänzchen der Moderatorin wieder. Ein Fan des Fernsehstars kommentiert den Beitrag mit den Worten: „So hübsch, genieße morgen deinen Tag der Liebe“ und ein Follower schreibt: „Sehr schön und super Video, eine tolles Outfit, eine klasse Location und eine tolle Idee. Sehr wichtig und richtig.“ Die Worte des Fernsehstars scheinen bei ihrer Community Anklang gefunden zu haben.

Was genau Verona Pooth am Valentinstag geplant hat, verrät die Moderatorin nicht. Die Vorfreude auf den Tag der Liebe scheint bei dem Fernsehstar allerdings riesig zu sein.