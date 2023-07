Thomas Gottschalk: Klare Ansage an Günther Jauch – „Ich ruf dich nicht an“

Zwei wie Pech und Schwefel: Thomas Gottschalk und Günther Jauch gehören zu den erfolgreichsten Moderatoren Deutschlands. Und auch hinter den Kulissen sind die beiden Männer dicke Freunde. In ihrem RTL-Format „Denn sie wissen nicht, was passiert“ stehen sie aktuell sogar gemeinsam vor der Kamera – und das nicht zum ersten Mal. Bereits 1989 hatten die Moderatoren mit „Die 2 im Zweiten“ ihren ersten gemeinsamen TV-Auftritt.

Doch Thomas Gottschalk und Günther Jauch verbindet weitaus mehr als nur die Arbeit. Zum 67. Geburtstag von Jauch bekommt dieser deshalb einen ganz besonderen Gruß seines langjährigen Freundes.

Ein paar persönliche Zeilen, ein Geburtstagsspruch oder ein einfaches „Happy Birthday“? Nicht mit ZDF-Legende Thomas Gottschalk. Er hat sich anlässlich des Geburtstages von Günther Jauch etwas Besonderes ausgedacht. Auf seinem neuen Instagram-Account verschickt er nun Grüße der anderen Art.

Zunächst veröffentlicht Thomas Gottschalk lediglich ein Foto mit seinem Kollegen. Darauf sieht man die Männer lachend nebeneinander. Der ZDF-Moderator hält dabei ein altes Bild der beiden in der Hand. Doch liest man sich den Text durch, den er dazugeschrieben hat, wird man dann doch etwas stutzig.

Thomas Gottschalk deutlich: „Ich rufe dich nicht an“

Normalerweise klingelt das Handy am eigenen Geburtstag Sturm. Schließlich können es Familie und Freunde kaum erwarten, dem Geburtstagskind zu gratulieren. Aber mit Thomas Gottschalk sollte Günther Jauch am 13. Juli wohl eher nicht rechnen, wie dieser auf Instagram verkündet.

„Günther, keine Angst. Ich rufe dich nicht an und gratuliere dir nur auf diesem Wege! Mach dir keine Sorgen, ich marschiere dir weiter voraus! Happy Birthday!“ Wahrlich außergewöhnliche Grüße. Doch wie heißt es so schön: Was sich liebt, das neckt sich.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Neulich spricht ZDF-Star Thomas Gottschalk über alte Nachbarschaften und macht dabei Hoffnung für einen Star-Besuch bei „Wetten, dass..?“