Denkt man an die großen Showmaster und Moderatoren hierzulande, dann ist sein Name wohl ganz oben auf der Liste: Thomas Gottschalk. Spätestens mit seiner Moderation der ZDF-Sendung „Wetten, dass…?“ machte er sich hierzulande einen Namen in der TV-Branche.

Bis heute steht Thomas Gottschalk noch regelmäßig vor der Kamera. Gemeinsam mit Günther Jauch und Barbara Schöneberger moderiert er beispielsweise die RTL-Sendung „Denn sie wissen nicht, was passiert“. Seit Neuestem hat sich der ZDF-Star einen Instagram-Account zugelegt und macht auf Influencer. In seinem neusten Video nimmt er seine 50.000 Follower mit auf Reisen.

ZDF-Ikone Thomas Gottschalk in Kalifornien unterwegs

Nanu, wer wandert denn da so voller Elan und Freude durch den „Malibu Creek State Park“ in Kalifornien? Es ist kein Geringerer als Thomas Gottschalk himself. Der Moderator macht aktuell wohl Urlaub in den USA und hat dafür seine Wanderausrüstung ausgepackt. Samt Stöcken und chicer Sonnenbrille kraxelt der 73-Jährige durch die Landschaft und lässt sich dabei filmen.

Der Park ist aber nicht nur eine schöne Wanderroute, sondern diente in dem ein oder anderen Film als Drehort. So wurde dort beispielsweise die 80er-Jahre Serie „M.A.S.H“ oder der Action-Streifen „Planet der Affen“ gedreht. Dabei findet er neben alten Requisiten auch die originalen Kulissen.

Thomas Gottschalk scherzt über alten Freund

In der wundervollen Landschaft kommt der Moderator dann auf ein ganz besonderes Thema zu sprechen. Denn er möchte mit einem Gerücht rund um ihn und seinen guten Kollegen und Freund Mike Krüger aufräumen.

„In dieser Ecke haben die Filmarchitekten das Dorf errichtet, in dem sich „Der Planet der Affen“ abgespielt hat. Es ist übrigens ein übles Gerücht, dass Mike Krüger und ich in diesem Film die Hauptrollen gespielt haben. Wir hatten damit nichts zu tun!“, grinst der 73-Jährige. Na, dann wäre das ja auch geklärt.

