Wenn es auch nicht mehr die Goldbären-Werbung, sondern mittlerweile der Hörgeräte-Spot ist, zeigt sich deutlich: Thomas Gottschalk ist bei seinem Publikum immer noch gefragt. Nicht ohne Grund holte man den Moderator zurück zum ZDF, um einmal jährlich „Wetten, dass..?“ zu präsentieren.

Das große Comeback feierte er dann mit der damals noch schwangeren Helene Fischer. Und auch für 2023 ist eine ZDF-Show angekündigt. Hierfür hat der Moderator einen ganz bestimmten Gast-Wunsch, der Film-Fans hoffen lässt.

ZDF-Moderator Thomas Gottschalk zeigt Interesse an IHM

Gottschalk hatte schon so manchen internationalen Star-Gast auf seiner Couch. Für die neue Ausgabe seiner Wett-Show kündigte er jetzt bei „Bild“ an: „Bei der nächsten ‚Wetten, dass..?‘-Sendung im November in Offenburg hätte ich ihn natürlich gerne.“

Die Rede ist von niemand Geringerem als „Thor“-Darsteller Chris Hemsworth höchst persönlich. Der Australier spielte in diversen Marvel-Filmen mit und ist in der Rolle des schlagfreudigen Donnergottes bei seinen Fans beliebt. Zu Thomas Gottschalk hat er eine ganz besondere Beziehung. Was viele sicherlich nicht wussten: Die beiden kennen sich aus ihrer ehemaligen Nachbarschaft.

Chris Hemsworth erinnert sich an Thomas Gottschalk

Im „Supernasen“-Podcast von Thomas Gottschalk erzählte der Moderator jetzt: „Ich bin ‚mal rüber marschiert. Da saß so eine Gruppe netter Surfer-Boys. Die sahen alle gleich aus. Wer da welcher Hemsworth war – keine Ahnung.“ Hintergrund: Thomas Gottschalk war eine Zeit lang der Nachbar von Sängerin Miley Cyrus. Und die war mal mit dem jüngeren Bruder von Chris Hemsworth, Liam Hemsworth, ebenfalls Schauspieler, verheiratet.

Chris Hemsworth und Thomas Gottschalk kennen sich persönlich. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Hier lernten sich die beiden kennen. Und nicht nur Gottschalk kann sich noch daran erinnern. Auch Hemsworth ist der Moderator durchaus noch ein Begriff.

„Da kam der nette Mann mit den Locken vorbei, stand bei uns vor der Terrasse und wollte ‚mal fragen, ob alles in Ordnung war. Da haben wir mal zusammengesessen“, erzählte er im Gespräch mit „Bild“. Bleibt abzuwarten, ob Gottschalk seine Kontakte spielen lassen kann und es bald ein Wiedersehen vor laufender Kamera gibt.