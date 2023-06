Für die Fans von Helene Fischer nahm der Konzertabend am Sonntag (18. Juni) ein abruptes Ende. Statt wie gewohnt nach einer erfolgreichen Show von der Bühne zu gehen, musste die Schlagersängerin frühzeitig den Veranstaltungsort in Hannover verlassen.

Der Grund: Helene Fischer hatte sich bei einer ihrer Akrobatiknummern am Trapez verletzt. Im Gesicht blutend verließ sie die Halle und wurde in ein Krankenhaus gebracht, konnte die Einrichtung aber bereits wieder verlassen. Für die Fans gibt es nach diesem unschönen Konzert-Ende am Dienstag (20. Juni) nach der Veranstaltung Neuigkeiten.

Helene Fischer muss Konzert wegen Verletzung abbrechen

Ein gewisses Verletzungspotenzial bringen Helenes waghalsigen Zirkusnummern mit sich, so viel ist klar. Bei den Vorbereitungen zu ihrer Tour hatte sich Helene Fischer bereits an den Rippen verletzt, hier mehr dazu. Und während sich die einen fragen, ob sich die Schlagersängerin mit ihrer Bühnenshow nicht vielleicht ein bisschen zu viel vorgenommen hat, interessiert die anderen, was jetzt mit ihren Tickets passiert.

Auf Nachfrage dieser Redaktion hielten sich die Verantwortlichen am Montag (19. Juni) noch bedeckt. Ob die Fans eine teilweise Ticketerstattung bekommen oder das Konzert als Nachholtermin wiederholt wird, blieb unbeantwortet. Vom Konzertveranstalter „Live Nation“ hieß es nur: „Weitere Informationen folgen.“

Einen Tag später steht dann fest, wie es mit den Tickets weitergeht. „Leider kann die abgebrochene Veranstaltung in der ZAG Arena nicht nachgeholt werden. Die Eintrittskarten können bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden“, heißt es vom Veranstalter.

Schlagerstar nach Unfall in Klinik behandelt

Darüber hinaus „besteht keinerlei Zweifel, dass sie die Tournee nach der Sommerpause ab dem 25. August, wie geplant, fortsetzt“, heißt es auf Anfrage dieser Redaktion.

Helene Fischer hat noch einige Termine auf der Liste. Vom 25. bis zum 30. August tritt sie in der Kölner Lanxess Arena auf, anschließend spielt sie in Wien, Arnhem, Zürich, München und Frankfurt und dann jeweils gleich mehrere Shows hintereinander an einem Ort. Bei diesem straffen Zeitplan dürfte besagte Sommerpause bitter nötig sein, um sich von den Anstrengungen der letzten Wochen und dem Unfall zu erholen.