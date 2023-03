Helene Fischer: Schocknachricht Rippenfraktur – Arzt erklärt die Hiobsbotschaft

Man kann die Traurigkeit in ihren Worten regelrecht spüren. Es war kurz nach 19 Uhr am Montagabend, als Schlagerkönigin Helene Fischer ihre Fans in Schock versetzte. Monatelang hatten die Fans auf den 21. März 2023 gewartet. Er sollte der grandiose Startschuss für eine berauschende Tournee werden. Doch nun herrscht erst einmal Stillstand.

„Manchmal sind aber höhere Mächte am Werk und ich muss euch leider mitteilen, dass ich mir bei den Proben eine Rippenfraktur zugezogen habe. Wir müssen daher schweren Herzens die Premiere verschieben und sind gerade dabei, alternative Termine für Bremen und Köln zu finden, um die Konzerte nachzuholen“, schreibt Helene Fischer in einem Statement bei Instagram.

Helene Fischer muss Tour-Auftakt verschieben

Doch was genau ist eine Rippenfraktur? Wir haben bei Allgemeinmediziner Dr. Reimer nachgefragt. „Eine Rippenfraktur ist ein Bruch. Wenn es ein Haarriss ist, also die Rippen aufeinander stehen, heilt es natürlich schneller, als wenn es disloziert (Anm. d. Red.: verschoben oder verdreht) ist, wo die Rippenenden nicht aufeinander stehen“, erklärt der Mediziner.

Wie dies bei Helene Fischers Verletzung ist, ist unklar. Klar ist jedoch, so der Arzt, dass die Schmerzen vor allem daher rühren, dass die Knochenhaut um die Rippen herum verletzt ist. Wie lange es dauert, bis eine solche Verletzung ausgeheilt ist, hängt auch immer von der Schwere jener ab.

Wann können die Konzerte nachgeholt werden?

„Der Bruch muss deshalb erst mal ruhig gestellt werden. Je mehr sich der Patient bewegt, desto länger ist der Heilungsverlauf“, erklärt der erfahrene Mediziner.

Helene Fischer hat ihre Konzerte in Bremen und Köln verschoben. Die Nachholtermine sind nun zwischen dem 10. und 12. Mai in Bremen und zwischen dem 25. August und dem 2. September in Köln angesetzt. Der nächste Auftritt soll am 11. April 2023 in Hamburg stattfinden. (mit jhe)