Helene Fischer muss Hannover-Konzert abbrechen – plötzlich wütet das Publikum: „Geht’s noch?“

Helene Fischer bricht ihr Konzert ab – diese Nachricht bekamen am Sonntagabend (18. Juni) die Fans der Sängerin bei ihrem Auftritt in Hannover zu hören. Die Sängerin war mitten in einer ihrer waghalsigen Bühnen-Nummern, als sie vom Trapez abrutschte und sich übel verletzte (hier mehr dazu).

Es ist schon die zweite Verletzung im Rahmen ihrer großen Tour in 2023. Nach ihrer Rippenfraktur bei den Proben kurz vor ihrem ersten großen Auftritt waren die Fans von Helene Fischer jetzt live dabei, wie sie blutüberströmt die Bühne nach ihrem Unfall verlassen musste. Die Reaktionen darauf sorgen allerdings für Kopfschütteln.

Helene Fischer bricht Konzert ab – Publikum wird deutlich

Für ihre Fans gibt Helene Fischer bekanntlich alles. Die Schlagersängerin hat sich auch 2023 nicht lumpen lassen und eine atemberaubende Show mit jeder Menge akrobatischem Eigeneinsatz einstudiert. Doch eben der wurde ihr jetzt zum Verhängnis.

Videos auf der Social-Media-Plattform TikTok zeigen den Unfall und auch die Reaktion des Publikums, als ein Crew-Mitglied verkünden muss, dass an dieser Stelle das Konzert vorbei ist. Denn Helene Fischer muss medizinisch versorgt werden. Statt Applaus, immerhin geht es hier um die Gesundheit der Künstlerin, gibt es Buh-Rufe aus dem Zuschauerraum.

Nach Konzertabbruch in Hannover: Fans äußern Kritik

Und auch unter besagtem Video häufen sich entrüstete Kommentare. Immer wieder kommt hier auch die Frage auf, inwiefern die akrobatischen Einlagen überhaupt notwendig sind.

„Verstehe dann aber auch nicht, warum sie dann immer so krasse Übungen machen muss?“

„Dann hoffe ich, dass die Tickets erstattet werden. Das wäre das Mindeste. Ebenso wie eine Entschädigung für Anfahrt.“

„Warum kann man nicht einfach auf der Bühne stehen und singen muss und keinen Firlefanz machen?“

„Kein Problem, aber die Hälfte des Geldes bitte wieder.“

Dass sie mit dem Cirque du Soleil auftritt, scheint vielen ein Dorn im Auge zu sein.

Auch die Tatsache, dass diverse Künstlerinnen und Künstler trotz Verletzungen weitergespielt hatten, sie aber abgebrochen hat, finden einige unverständlich. Und trotzdem gibt es auch jede Menge Fans, die die Buh-Rufe scharf kritisieren. „Und dann noch Einwände und Buh-Rufe. Alter, geht’s noch?“, bringt es ein Nutzer auf den Punkt.

Am Morgen nach dem Konzert (19. Juni) teilt eine Sprecherin des Konzertveranstalters mit, Helene Fischer sei nach ihrem Auftritt in einem Krankenhaus behandelt worden und anschließend wieder entlassen worden. Ihr ginge es „den Umständen entsprechend gut“.