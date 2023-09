„The Voice of Germany“: Kandidat hat starke Selbstzweifel – er ahnte nicht, was dann passieren sollte

Das Warten hat ein Ende. Die Fans der Prosieben-Show „The Voice of Germany“ werden wieder mit den neusten Gesangstalenten und unterhaltsamen Diskussionen unter den Juroren versorgt. Die diesjährige Jury besteht aus Rapperin Shirin David, den Brüdern Bill und Tom Kaulitz, dem international erfolgreichen Sänger Ronan Keating und Schlagerstar Giovanni Zarrella.

Auch am Sonntag (24. September) versuchen eine Vielzahl an Musikern die Ohren der Jury zu verzaubern und in die nächste Runde, die Battles, einzuziehen. Dreht sich mindestens einer der roten Stühle um, ist der Kandidat in der nächsten Runde. Neben den musikalischen Highlights freuen sich die Zuschauer insbesondere auf die kleinen Neckereien der Juroren untereinander. Doch der Auftritt des ersten Kandidaten lässt die Jury augenblicklich verstummen.

„The Voice of Germany“ startet eindrucksvoll

Joel heißt der erste Kandidat, der die Jury von sich überzeugen möchte. Der 25-Jährige wohnt mit seiner Familie in Luxemburg und steht das erste Mal in seinem Leben auf einer großen Bühne. Schnell wird klar, so ganz geheuer ist dem Musiker die Situation nicht. Im Interview vor dem Auftritt erzählt er von extremen Selbstzweifeln, die ihn plagen. Er habe Angst, vor anderen Menschen zu singen, da er die Reaktionen nicht einschätzen kann. Der Schritt vor die „The Voice“-Jury kostet den Erzieher einiges an Überwindung.

Doch die Sorgen des 25-Jährigen stellen sich schnell als unbegründet heraus. Nur wenige Sekunden nachdem Joel Kaleos Hit „Way down we go“ anstimmt, drehen sich die ersten Jury-Stühle um. Shirin David, Giovanni Zarrella und die Kaulitz-Brüder wollen den sympathischen Sänger in ihrem Team begrüßen. Als dann auch Ronan Keating auf den Buzzer drückt, wird es hektisch. Shirin nutzt die neu eingeführte Blockier-Funktion und macht es Keating damit unmöglich, Joel von seinem Team zu überzeugen. Ronan entgegnet empört: „Oh Gott, du hast mir das angetan. Das ist so gemein.“

Begeisterung bei der Jury

Die Juroren von „The Voice“ können ihre Begeisterung kaum zurückhalten. Bill Kaulitz gibt seine Bewertung als erstes ab und bestärkt den jungen Sänger: „Das war einfach total geil!“ Und auch sein Bruder Tom ist Fan des Kandidaten: „Du hast den Song zu deinem eigenen gemacht. Du bist ein Rockstar.“ Giovanni Zarrella entscheidet sich dazu, Joel von der gemeinsamen Arbeit in seinem Team überzeugen zu wollen und sagt: „Du hast noch die Sicherheitsnummer gewählt, du kannst noch mutiger werden. Da sind noch 30 % mehr drinnen. Lass uns gemeinsam rausholen, was noch drin ist.“ Das kann Shirin nicht auf sich sitzen lassen und stichelt gegen Zarrella: „Das war unfassbar. Du wirkst so bescheiden und hast gesungen wie ein Löwe. Manchmal muss man nicht immer was kritisieren, sondern einfach sagen dass du unfassbar warst.“ Zarrella lässt sich jedoch von der Stichelei nicht aus dem Konzept bringen.

Nach einer kurzen Pause zum Nachdenken entscheidet Kandidat Joel sich für das Team der Kaulitz-Brüder. Die Freude bei Bill und Tom ist groß, die Geschwister eilen zu Joel auf die Bühne und schenken ihm eine lange Umarmung. Den endgültigen Beweis dafür, dass er gut singen kann, hat Joel nun wohl erhalten.