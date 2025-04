GNTM: Irre, was sie Kandidatinnen der 1. Staffel heute machen

„GNTM“ steuert so langsam aufs Finale zu und die Spannung steigt! Am 19. Juni 2025 soll die letzte Episode der Jubiläumsstaffel voraussichtlich über die TV-Bildschirme laufen. Dann fällt die Entscheidung: Wer wird Germany’s Next Topmodel im 20. Jahr der Showgeschichte?

Doch bevor der neue Titel vergeben wird, lohnt sich doch einfach mal ein Blick zurück. Vor fast zwei Jahrzehnten startete Heidi Klums Modelsuche und legte den Grundstein für viele Karrieren. Manche Gesichter von damals kennt heute jeder. Andere gingen ihren Weg abseits des Laufstegs.

Beweise dein „GNTM“-Wissen: Hättest du diese bekannten Promis mit der ersten Stunde der ProSieben-Castingshow verbunden?

„GNTM“: Das machte die 1. Staffel aus

Im Jahr 2006 startete die 1. Staffel von „GNTM“. In der Jury saßen damals keine Unbekannten: Neben Heidi Klum bewerteten RTL-Star Bruce Darnell, Booker Peyman Amin sowie Friseur- und Visagist Armin Morbach die aufstrebenden Nachwuchsmodels.

Besonders kurios: Die Staffel bestand aus lediglich zehn Folgen. Im Vergleich dazu können die „GNTM“-Fans in diesem Jahr über 20 Episoden verfolgen. Außerdem gab es noch keine Möglichkeit, sich verpasste Episoden online anzuschauen. Und wer schnupperte zum ersten Mal Showluft?

„GNTM“: Sie waren unter den TOP 10

Céline Roscheck belegte den 10. Platz und verließ die Showbühne auf eigenen Wunsch. Neben ihrer Modelkarriere hat die Österreicherin noch eine Leidenschaft für Musik. So spielt sie Geige und nahm 2016 am österreichischen Vorentscheid für den „Eurovision Songcontest“ teil. Céline veröffentlichte zudem mehrere Alben und Songs in den vergangenen Jahren.

Den 9. Platz eroberte Rahel Krüger. Im Anschluss an die Show hatte sie noch vereinzelte kleinere Modelgigs, doch danach kehrte sie dem großen Rampenlicht den Rücken. Einen Platz vor ihr liegt eine Dame, die viele Fans überraschen dürfte.

Hättest du damit gerechnet?

Micaela Schäfer erreichte durch die Teilnahme erstmals TV-Bekanntheit. Sie konnte es definitiv für sich nutzen. Ihr Weg ist bekannt. Die 41-Jährige hat sich als Realitystar fest etabliert und sorgte unter anderem auch beim RTL-„Dschungelcamp“ für großes Aufsehen. Oft präsentierte sie sich außerdem völlig hüllenlos und arbeitete als Nacktmodell.

Charlotte Offeney/Regier erreichte den 5. Platz. Doch aktuell hat sie mit dem Modelbusiness nicht mehr viel am Hut. Vielmehr machte sie durch ihr Reittalent und den Pferdesport auf sich aufmerksam. Dabei nimmt sie sogar regelmäßig an professionellen Turnieren teil.

Sie eroberten Platz 2 und Platz 3

Werfen wir nun einen Blick auf das Siegertreppchen: Über den 3. Platz konnte sich Jennifer Wanderer freuen. Sie hielt dem Modelbusiness auch nach „GNTM“ noch jahrelang die Treue und war besonders im mediterranen Raum ein sehr gefragter Star. Irgendwann folgte dann jedoch die Wendung.

Jennifer schlug einen ganz anderen Karriereweg ein und arbeitet jetzt als freie Journalistin. Sie schrieb unter anderem für Musikblogs und die „Huffington Post Germany“. In den Sozialen Medien trat sie bislang weniger in Erscheinung.

Als Vizechampion machte Yvonne Schröder-Kister auf sich aufmerksam. Bis heute ist sie als erfolgreiches Model tätig. Außerdem ist Yvonne mit dem früheren Fußballprofi Tim Kister verheiratet. Auf Instagram konnte sie sich ebenfalls eine starke Reichweite von 135.000 Followern aufbauen. Kommen wir jetzt zur absoluten Nummer 1!

Lena Gercke: Startschuss einer beeindruckenden Karriere

Die Siegerin der ersten Staffel ist auch heute noch ein Riesenstar und gefragter denn je. Lena Gercke nutzte „GNTM“ als Sprungbrett für eine erfolgreiche Karriere. Sie hat sich als internationales Topmodel etabliert, aber auch in anderen Bereichen große Erfolge gefeiert.

So saß sie unter anderem in der Jury der RTL-Show „Das Supertalent“ oder moderierte die Castingshow „The Voice of Germany.“ Seit 2017 ist Lena CEO ihrer eigenen erfolgreichen Modemarke „LeGer“.

Und was bewegt dich? Welche Stars sind dir besonders im Gedächtnis geblieben? Es bleibt spannend zu sehen, welche neuen Stars „GNTM“ in den nächsten Jahren noch hervorbringt. Eines ist sicher: Dank ihrer treuen Fanbase wird Heidi Klums Modelshow so schnell nicht von den Bildschirmen verschwinden.