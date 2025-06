Sachsen-Anhalt: Raubtier-Panik am Geiseltalsee – ist hier ein Puma unterwegs?

Ungewöhnliche Warnung im Süden von Sachsen-Anhalt! Am Geiseltalsee in Braunsbreda (Saalekreis) soll ein Raubtier unterwegs sein!

Handelt es sich tatsächlich um ein gefährliches Tier? Oder ist es ein ähnlicher Fall wie im Sommer 2023, als ein angeblicher Löwe in Kleinmachnow südwestlich von Berlin gesichtet wurde, der sich später als Wildschwein entpuppte?

Die Behörden in Sachsen-Anhalt nehmen den Fall auf jeden Fall sehr ernst – und vermuten sogar, es könnte sich um eine große Raubkatze handeln, beispielsweise einen Puma!

Sachsen-Anhalt: Raubtier-Alarm am Geiseltalsee!

Bereits am Freitag (13. Juni) wurde abends im Bereich des Hafens am Geiseltalsee – einem der größten künstlichen Seen Deutschlands – offenbar ein Raubtier gesichtet. Die Polizei überflog das Gebiet mit einem Hubschrauber, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschatz gab eine Warnmeldung raus. „Nähern Sie sich keinesfalls dem Tier! Vermeiden Sie es, sich in Wiesen und Wäldern aufzuhalten“, hieß es in der Warn-App Nina.

Am Montag (16. Juni) wurde der Landkreis dann schließlich auf ein Video in den sozialen Medien hingewiesen, in dem das gesuchte Raubtier zu sehen sein soll. Sabine Faulstich, Ordnungsdezernentin des Saalekreises, ist sich sicher: „Es ist kein Fake.“

Mehr News:

Einige Experten hätten ihr nach Sichtung des Videos bestätigt, „dass es sich um eine Großkatze handelt“, sagte Faulstich der „Mitteldeutschen Zeitung“. Was für ein Raubtier genau? Unklar. Aber möglich sei wohl ein Puma – woher auch immer der kommen sollte. Denn einen Zoo oder Tierpark, aus dem die Katze hätte ausbrechen können, gibt es in Braunsbedra nicht. (mit dpa)

Sobald weitere Informationen zu der Raubtier-Sichtung vorliegen, informieren wir Sie an dieser Stelle.