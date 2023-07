„The Voice of Germany“: Zoff hinter den Kulissen? Shirin David schießt gegen ProSieben

Die Dreharbeiten zur 13. Staffel „The Voice of Germany“ sind in vollem Gange. Dabei müssen die Zuschauer 2023 mit neuen Coaches vorliebnehmen. Neben Weltstar Ronan Keating und „Tokio Hotel“-Brüder Tom und Bill Kaulitz, sind auch Rapperin Shirin David und Schlagerstar Giovanni Zarrella mit von der Partie.

Dabei kam es schon während der Produktion der Sendung schon zu Turbulenzen. So kam es beispielsweise dazu, dass „The Voice of Germany“-Jurorin Shirin David sich im Studio am Knie verletzte. Nun sorgt die Rapperin erneut für Wirbel und legt sich dieses Mal in aller Öffentlichkeit mit dem Sender an.

„The Voice of Germany“: Shirin David polarisiert

Bei Instagram teilt die 28-Jährige regelmäßig Eindrücke von den Dreharbeiten mit ihren 6,3 Millionen Follower. Besonders auffällig sind dabei ihre Outfits, die einem sofort ins Auge stechen. Schließlich ist die Hamburgerin für ihren extravaganten Style bekannt und wird dafür von ihren Fans gefeiert.

XXL-Nägel, kurze Kleider, hohe Hacken und aufwendige Frisuren: Shirin David achtet bei ihrer Outfitwahl auf jedes Detail. Doch ihre Klamotte soll ihr irgendwann zum Verhängnis werden, wie sie in ihrer Instagramstory nun erklärt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Shirin David legt sich mit Sender an

Wie es scheint hat der Sender ProSieben ein Problem mit der Garderobe der Rapperin. War ihr Outfit zu freizügig? Die Absätze zu hoch oder das Kleid zu kurz? Weit gefehlt. Anscheinend ist es ein unübersehbares Accessoire, welches der Produktion ein Dorn im Auge ist.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Denn an einem Drehtag trägt die „The Voice of Germany“-Jurorin eine große Kette der Luxusmarke Chanel. Das bekannte Logo mit dem doppelten C ist dabei so auffällig, dass der Sender wohl was zu meckern hatte. Schließlich würde damit Werbung für die Marke gemacht werden. Für die 28-Jährige ist diese Diskussion allerdings alles andere als gerechtfertigt. Auf Instagram schreibt sie zu einem Selfie von sich: „Ratet, wer gerade mit einem nationalen TV-Sender kämpft, damit ihr Chanel-Logo gezeigt wird.“ Bleibt abzuwarten, wer letztendlich am längeren Hebel sitzt.