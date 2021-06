„Tatort“ (ARD): Kein Krimi am Sonntagabend – der Grund

Wer am Sonntagmorgen schon mit Vorfreude auf einen neuen „Tatort“ aus dem Bett gekrochen ist, muss ganz stark sein. Denn er muss sich auf eine dicke ARD-Enttäuschung einstellen.

So verzichtet die ARD am Sonntag (13. Juni) auf eine neue Ausgabe seiner „Tatort“-Reihe. Der Grund: Die Fußball-EM 2021.

ARD schickt den „Tatort“ in die Sommerpause

So ist die ARD an diesem Sonntag an der Reihe, das Vorrundenspiel Niederlande gegen die Ukraine zu übertragen. Statt Thiel, Boerne oder Ballauf und Schenk flimmern also Memphis Depay und Frenkie de Jong über die Bildschirme.

Das ist der „Tatort“:

Der „Tatort“ ist eine Kriminalfilm-Reihe, deren Ausstrahlung 1970 im westdeutschen Fernsehen begann

Bislang erschienen über 1.100 „Tatort“-Filme

In den ersten Jahren erschien durchschnittlich ein neuer Film pro Monat

Ab den frühen 1990er Jahren erhöhte sich die Häufigkeit der Erstsendungen und liegt mittlerweile bei etwa 35 pro Jahr

Die Filme sind in der Mediathek der ARD abrufbar

Die erfolgreichsten Tatorte stammen traditionell aus Köln und Münster

Und es wird nicht der einzige Sonntag ohne „Tatort“ in den kommenden Wochen. So hat die ARD ihre Krimi-Reihe in die wohlverdiente Sommerpause geschickt. Rund zwölf Wochen soll die dauern. Am 29. August geht es dann weiter.

„Tatort“: Auf diese Teams dürfen sich die ARD-Zuschauer noch freuen

Und der Zuschauer darf sich 2021 noch auf das ein oder andere Highlight freuen. So stehen noch Krimis aus Berlin, Frankfurt, Kiel, Wiesbaden und Göttingen an.

Zudem dürfen sich die Zuschauer auch noch auf neue Fälle der Kultkommissare aus Köln und Münster freuen. Und auch Dortmund wird in diesem Jahr noch mit einem zweiten Fall dabei sein. Inhaltlich soll es um einen jungen Polizisten gehen, der bei seiner morgendlichen Joggingrunde totgefahren wird. Ein unglücklicher Unfall war das sicher nicht.

Zuletzt gingen die Zuschauer des „Tatort" auf die Barrikaden.