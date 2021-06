„The Voice of Germany”-Hammer! SIE wird neue Jurorin

Hammer-News für alle „The Voice of Germany”-Fans! Langsam sickern weitere Infos über die neue Staffel durch.

Nun soll feststehen, wer künftig auf dem Juroren-Stuhl bei „The Voice of Germany” Platz nehmen wird: Keine Geringere als Sarah Connor! Und nicht nur sie.

„The Voice of Germany”: Mega-Verpflichtung! SIE wird neue Jurorin

Laut „Bild“ ist auch „Sing meinen Song“-Star Johannes Oerding mit dabei.

Dass Sarah Connor für die Musikshow verpflichtet werden konnte, ist ein echtes Highlight für die Sender ProSieben/ Sat.1.

Sarah Connor wird Juroron bei The Voice of Germany. Foto: imago images/Future Image

Sarah Connor bei „The Voice of Germany“: Zuvor mehrere Formate abgelehnt

Die Sängerin soll „Bild“ nach zu urteilen bereits einige Anfragen für diverse Musikformate bekommen, bislang aber stets abgelehnt haben. Bis jetzt. Durch die coronabedingte Tour-Verschiebung bleibt Sarah Connor nun mehr Zeit für einen Job bei „The Voice of Germany“.

Die Jury wird in Staffel 11 dann nicht mehr aus sechs, sondern mit den beiden Vorjahres-Juroren Mark Forster und Nicos Santos nur noch aus vier Coaches bestehen.

Das ist „The Voice of Germany“:

Die Erstausstrahlung fand am 24. November 2011 statt

Im Herbst 2020 lief die zehnte Staffel der ProSieben-Castingshow

Die Show ist in Blind Auditions und Battles unterteilt

Das waren die Coaches der zehnten Staffel: Mark Forster, Stefanie Kloß, Yvonne Catterfeld, Nico Santos, Samu Haber und Rea Garvey

Moderatoren sind Thore Schölermann, Annemarie Carpendale und Lena Gercke

Gewinnerin der zehnten Staffel war Paula Dalla Corte

In der 11. Staffel wird Sarah Connor Jurorin sein

Erst kürzlich kam heraus, dass gleich vier Coaches bei der Show aussteigen: Yvonne Catterfeld, Stefanie Kloß, Rea Garvey und Samu Haber. ProSieben- und SAT.1-Chef Daniel Rosemann erklärte dazu kürzlich offiziell: „Danke, dass ihr uns so viele grandiose Momente in der 'The Voice of Germany'-Jubiläumsstaffel beschert habt. Ihr wisst: Niemals geht man so ganz. Wer einmal zur 'Voice'-Familie gehört, ist immer wieder herzlich willkommen.“

Das gilt wohl jetzt auch für die beiden Neuzugänge Sarah Connor und Johannes Oerding. (jhe)

