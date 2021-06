„The Voice of Germany“: Bombe geplatzt – jetzt kommt DAS raus

Riesiger Umbruch bei „The Voice of Germany“. Wie ProSieben und Sat.1 am Mittwoch bekannt gaben, wird in der kommenden Staffel kein Stein auf dem anderen gelassen.

So werden Yvonne Catterfeld, „Silbermond“-Sängerin Stefanie Kloß, Rea Garvey und Samu Haber eine „The Voice of Germany“-Pause einlegen.

„The Voice of Germany“ tauscht Jury aus

Wer die Nachfolge der Coaches antritt, ist bislang noch nicht klar. ProSieben-Chef Daniel Rosemann: „Liebe Yvonne, liebe Stefanie, lieber Rea, lieber Samu: Danke, dass ihr uns so viele grandiose Momente in der 'The Voice of Germany'-Jubiläumsstaffel beschert habt. Ihr wisst: Niemals geht man so ganz. Wer einmal zur 'Voice'-Familie gehört, ist immer wieder herzlich willkommen.“

-----------------

Das ist „The Voice of Germany“:

Die Erstausstrahlung fand am 24. November 2011 statt

Im Herbst 2020 lief die zehnte Staffel der ProSieben-Castingshow

Die Show ist in Blind Auditions und Battles unterteilt

Das waren die Coaches der zehnten Staffel: Mark Forster, Stefanie Kloß, Yvonne Catterfeld, Nico Santos, Samu Haber und Rea Garvey

Moderatoren sind Thore Schölermann, Annemarie Carpendale und Lena Gercke

Gewinnerin der zehnten Staffel war Paula Dalla Corte

----------------------------------------

Wer in der kommenden Staffel auf den roten Sesseln sitzt, das wollte Rosemann bislang nicht verraten. Die Aufzeichnungen für die neue Staffel sollten bereits im Sommer starten, so ProSieben und Sat.1. Bis dahin sollen dann auch die neuen Namen präsentiert werden.

-----------------------

-----------------------

In der zehnten Staffel, die die Sender im Herbst 2020 ausstrahlten, gewann die 20-jährige Sängerin Paula Dalla Corte mit ihrem Song „Someone better“. Die Sängerin gehörte zum Team Samu Haber und Rea Garvey. Ihren Titel verteidigen können die Sänger in diesem Jahr also nicht.

Aufregung gab es zuletzt um Samu Haber. Was passiert war, liest du hier.