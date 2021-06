„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers las angetrunken die Nachrichten – das war noch nicht alles

Das hat sie nicht wirklich gemacht? Doch hat sie. Im BR-Talkformat „Ringlstetter“ sorgte „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers mit einem Geständnis für Aufsehen, das man so von der seriösen Journalistin im Leben nicht erwartet hätte.

So wurde die „Tagesschau“-Sprecherin von Moderator Hannes Ringlstetter auf ein Ereignis aus ihrer „Tagesschau“-Vergangenheit angesprochen. „Ich habe irgendwo mal gelesen, dass du mal angetrunken eine 'Tagesschau' moderiert hast. Ist das richtig?“, fragte der Talkmaster.

„Tagesschau“: Judith Rakers mit Alkoholgeständnis im BR

Ein Versehen sei das gewesen, so Rakers. „Ich hatte einfach vergessen... nein nicht vergessen. Ich hatte mich im Tag vertan, dass ich Nachtschicht habe und war mit meiner Freundin abends beim Italiener, habe fiese rote alkoholische Plörre getrunken und war leicht angeschickert“, berichtet die 45-Jährige.

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers. Foto: IMAGO / Stefan Schmidbauer

--------------------------

Das ist „Tagesschau“-Moderatorin Judith Rakers:

Judith Deborah Rakers wurde am 6. Januar 1976 in Paderborn geboren

Rakers ist seit 2015 Sprecherin der Tagesschau

Judith Rakers betreibt Reitsport und lebt in Hamburg

2017 gründete Rakers zusammen mit Endemol Shine Germany die Produktionsfirma Jukers Media, um in Zukunft eigene TV-Formate produzieren zu können

Seit Kurzem ist die 45-Jährige stolze Besitzerin einer Hühnerfamilie

Auf Instagram gewährt sie Einblicke in ihre Freizeit

-----------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dann jedoch sei der Anruf von den „Tagesschau“-Kollegen gekommen. Sie müsse in neun Minuten auf Sendung sein. Panik. Sofort springt Judith Rakers ins Auto. „Ich muss auch zugeben, ich hoffe, es ist verjährt, ich bin dann auch über dunkelgelbe, also orangene Ampeln rüber“, so die Sprecherin.

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers: Mit Vollgas ins Studio

Sie sei dann nur noch ins Studio gesprintet. 20 Sekunden vor Beginn hatte sie es dann doch geschafft. „Das Lustige war ja, ich dachte während dieser Autofahrt: Das war's jetzt. Du wirst jetzt, ungeschminkt natürlich, lallend, unvorbereitet da stehen. Und das ist jetzt das Ende all dessen, was du dir über Jahre aufgebaut hast“, berichtet Rakers weiter.

-------------------

Mehr zu Judith Rakers:

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers ganz offen: „Seid nachsichtig“

„Tagesschau“: Judith Rakers wird von Zuschauerin öffentlich angefeindet – ihre Reaktion überrascht

„Tagesschau“-Moderatorin Judith Rakers bereitet sich auf Sendung vor – plötzlich passiert ein Malheur

-------------------

Doch weit gefehlt. Sie habe in dem Moment „total funktioniert“. Sie habe sich nicht verlesen, habe ruhig gesprochen und man habe nichts gemerkt. Das Einzige was aufgefallen sei: Sie sei an diesem Tag „sehr natürlich“ geschminkt gewesen.

„Sie machen mich fertig“, sagte Judith Rakers zuletzt. Wen sie meint, erfährst du hier.

Die frühere Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis zeigte sich zuletzt in einem irren Outfit. Hier siehst du mehr!